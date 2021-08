Om å komme til kort…

Meninger

Du vet det går mot valg når lederne i våre politiske partier omtrent hvert fjerde år tar turen nordover for å fortelle oss velgere hvor mye akkurat vi betyr for dem – og alt de skal gjøre for oss, bare vi gir dem vår stemme…

– Føler Frp seg skremt? – Det er riktig, Pasientfokus har ikke et stort partiapparat i ryggen, skriver Irene Ojala.

Med Pasientfokus’ inntreden på den politiske arenaen i Alta og Finnmark har helsepolitikk åpenbart blitt enda viktigere for de etablerte partiene; plutselig har det dukket opp en ny liste som har blitt en seriøs utfordrer og en alvorlig trussel mot deres posisjon her. Pasientfokus med Irene Ojala på topp ligger ifølge meningsmålingene an til å gjøre et brakvalg om tre uker. Men en del av reaksjonene har dessverre vært av det lite hyggelige slaget; nedsnakking, baksnakking og forsøk på latterliggjøring. Du må`kke komme her og komme her og lage rot i det demokratiske partisystemet vårt…

Politikk er i grunnen snodige greier. Hva Senterpartiet egentlig mener har det ikke vært så lett å bli klok på, med partiets etter hvert mange sprikende uttalelser. En farlig politisk øvelse, som vi nå er vitne til; det er fort gjort å forskreve seg og ramle ned av den politiske kjepphesten sin.

Enklere er det med Høyre, Arbeiderpartiet og SV; i mer enn et tiår har de – med full støtte fra sine respektive fylkespartier – kjempet en innbitt felles kamp MOT en kunnskapsbasert konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Finnmark, fullstendig døve og blinde for argumentene. Ganske utrolig, egentlig, av partier som ellers ynder å fremstå som ansvarlige og kunnskapsbaserte. Alt skal være som det alltid har vært fordi det alltid har vært sånn, synes å være begrunnelsen – noe som til fulle ble bekreftet av Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran, da han nylig stakk innom en snartur for å sanke stemmer; sykehusstrukturen er historisk bestemt, slo han ettertrykkelig fast. For de som fortsatt skulle være i tvil…

KrF og Venstre sentralt har heller ikke mye å være stolte av. Uverdig og skremmende, var ordene Olaug Bollestad brukte foran valget for fire år siden; til syvende og sist kan det være et spørsmål om påføring av alvorlige helseskader og tap av liv, mente hun den gang om det manglende akutt- og fødetilbudet i regionen. Og vi husker vel alle Trine Skei Grandes flammende tale på torget i Alta ved samme anledning. Støtten til Alta-/Kautokeino-regionen var sterk og uten forbehold hos begge disse to – men så ble de en del av Ernas Høyre-regjering, og med ett var de krystallklare løftene null verdt. Men nå er Venstres helsepolitiske talsmann Carl-Erik Grimstad tilbake igjen med nye valgløfter. Med all mulig respekt for vår lokale Trine, som har kjempet hardt; troverdigheten og tilliten til Venstre sentralt er nok dessverre betydelig svekket.

I forrige uke var det så FrPs partileder Sylvi Listhaug som kom på frierferd til Alta. Og valgløftene var også her lett gjenkjennelige fra forrige gang; om Frp kommer i vippeposisjon på Stortinget lover hun at partiet kommer til å bruke makten de har for å få «ytterligere resultat» for Alta, som hun uttrykte det. Hva hun legger i det diffuse begrepet «ytterligere resultat» kan man jo undres på – men vi skjønner jo at det kanskje kan være taktisk lurt å moderere seg litt; mange husker nok fortsatt daværende partileder Siv Jensens skamløse valgkampløfter til altaregionens befolkning foran stortingsvalgene helt tilbake til 2009 og 2013, og ikke minst Terje Søviknes’ rørende forestilling i rullestolen sin, på scenen foran mange tusen mennesker på torget i Alta like før valget i 2017.

Hvordan det gikk, vet vi jo. Men at partiet har sviktet Alta i sykehus-spørsmålet går hun slett ikke med på. Akkurat den ansvarsfraskrivelsen tror jeg det er ganske mange som vil si seg uenig i – mange sitter nok i dag og føler seg direkte lurt også av FrP.

Til Altaposten uttrykker både Listhaug og kollega Bengt Rune Strifeldt sin beundring for engasjementet til Pasientfokus, men mener Irene Ojala vil komme til kort på Stortinget; det vil være vanskelig for en liste som ikke har et partiapparat i ryggen å oppnå resultater, mener de. Og Strifeldt følger opp advarselen fra sin partileder; skal man komme videre, er det nødvendig at man kan jobbe tverrpolitisk med andre partier, sier han.

Ja vel, takk for den avklaringen – så hva er problemet da…? Om dette virkelig er oppriktig ment; at det er kampen for bedre helsetjenester som er viktigst og at det er tverrpolitisk samarbeid som må til for ikke å «komme til kort», skulle vel saken være grei; da er jo den logiske følgen at man vil kjempe sammen med Pasientfokus, og ikke mot dem. Trekke i samme retning, som det så fint heter. I motsatt fall vil det jo bare være et bevis for at det er det sedvanlige partipolitiske taktikkeriet – kampen om taburettene – som er viktigst også for FrP…

Så gjenstår det å se om samarbeidstanken fra Strifeldt får tilslutning fra alle de andre som hevder de vil arbeide for et bedre helsetilbud for folk i Alta-/Kautokeino-regionen. La oss inderlig håpe det – hittil har jo dessverre samtlige av de politiske partiene – inkludert FrP – kommet til kort.

Magnar Leinan