– Dette handler ikke om ytringsfrihet

Skjønner lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR), Runar Myrnes Balto, hva ytringsfrihet er? Det er grunn til å stille spørsmålet etter å ha lest innlegget hans (Aksepterer ikke innskrenking av samisk ytringsfrihet) i Altaposten 25. august. Balto hevder her at ytringsfriheten for Sametinget og samer er søkt innskrenka i forbindelse med Nussir ASA sitt gruveprosjekt i Repparfjorden.

Sametinget er både et politisk folkevalgt organ og et forvaltningsorgan. Det står Sametinget fritt å uttale seg om alle saker innenfor sitt arbeidsområde. Retten er endatil lovfesta i Sametingslovens § 2-1.

Men når det samme organet bruker millionbeløp på å hyre inn et kommunikasjonsbyrå i Oslo for å skremme norske og utenlandske investorer og finansinstitusjoner fra å involvere seg i et lovlig gruveprosjekt i Finnmark, handler det ikke om utøving av ytringsfrihet.

Det handler heller ikke om ytringsfrihet når Sametingets president Aili Keskitalo og sametingsråd Silje Moutka i 2019 reiser til Sveits og i møte med banken Credit Suisse prøver å skremme banken bort fra involvering, og det med påstander om at Nussir ASA opptrer i strid med folkeretten og urfolks rettigheter. Og det på tross av at Nussir har fått alle nødvendige tillatelser fra myndighetene til sin virksomhet.

Det har ingenting med ytringsfrihet å gjøre når Sametinget gjennomfører undersøkelser for å finne ut hvem som er aksjeeiere i Nussir ASA – angivelig med det formål å motvirke økonomisk kriminalitet.

Når Sametingsrådet i juni 2020 bevilga kr. 400.000 for at reinbeitedistriktet Fiettar kunne hyre inn et advokatfirma i Oslo med sikte på stikke kjepper i hjula for gruvedrift i Repparfjord, skal man ha god fantasi for å definere dette som utøving av ytringsfrihet.

At det både fra stortingspolitikere og andre blir reagert på at et organ som fullt ut er finansiert med offentlige midler, bruker av disse midlene til å sabotere lovlig næringsvirksomhet i Norge, innebærer ingen innskrenkning av Sametingets ytringsfrihet, enn si ytringsfriheten for samer i Norge.

NSR-lederens bekymring for ytringsfrihetens kår står ellers i temmelig grell kontrast til hvordan han og Sametinget reagerte da Selbu utmarksråd og Roltdalen allmenningstyre i juni 2019 inviterte finnmarkingene Karl Wilhelm Sirkka og Jarl Hellesvik som innledere på et møte for påmeldte grunneiere om regjeringas nye forslag om konsultasjonsplikt for kommuner og fylkeskommuner.

Runar Myrnes Balto rykka da ut og kalte det «sjokkerende» at Hellesvik og Sirkka hadde fått en talerstol i Selbu. Og Sametinget slo til med en uttalelse hvor det ble tatt avstand fra møtet. Møtet ble karakterisert som et «rasistisk arrangement», og Sametinget krevde at statsministeren og syv ordførere i Trøndelag måtte ta avstand fra «denne type hatfremmende adferd».

Oddmund Enoksen