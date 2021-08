– Ja til Finnmark, nei til tvang

Meninger

En fersk meningsmåling gjort av NRK viser at folk i Finnmark vil splitte opp det tvangssammenslåtte storfylket.

Senterpartiet er krystallklare: Det første vi skal gjøre dersom vi får regjeringsmakt, er å oppløse Troms og Finnmark slik at Finnmark endelig blir et eget fylke igjen.

Høyre-regjeringens regionreform var en fiasko helt fra starten. Folket sa tydelig nei til at Troms og Finnmark skulle slås sammen. At avstandene i det nye storfylket er enorme, brydde Høyre og Frp seg fint lite om. Fra lengst nordøst i Finnmark til lengst sørvest i Troms, er det omtrent like langt som det er fra Oslo til Bremen i Tyskland. Skal man kjøre fra Harstad til Kirkenes går den raskeste veien gjennom intet mindre enn to andre land. Likevel nektet statsminister Erna Solberg å lytte til protestene. I sin iver etter å sentralisere enda mer valgte Høyre-regjeringen å overkjøre befolkningen og gjennomføre tvangssammenslåingen, koste hva det koste ville.

Hva folk i Finnmark egentlig skulle tjene på tvangssammenslåingen har hele tiden vært uklart. Nå, halvannet år etter at Troms og Finnmark ble tvunget sammen, kan vi slå fast at det er ingenting som har blitt bedre etter tvangssammenslåingen. Statsminister Erna Solberg nekter fortsatt å lytte til folk i den nordligste landsdelen, og ifølge SSB går befolkningstallet nedover. Og nå viser altså en ny meningsmåling at folk i Finnmark vil ha tilbake det gamle fylket sitt.

Norge trenger en ny kurs. Etter åtte år med Høyre og Frp sin forskjells- og sentraliseringspolitikk, er det på tide med en regjering som lytter til folk, ikke overkjører folk. Målet med å være folkevalgt må være å gjøre folks hverdag bedre, ikke verre. Da må det bli slutt på planløse tvangssammenslåinger av fylker som ingen vil ha. Senterpartiet har siden regionreformens begynnelse vært dens største motstander. Hvis vi får velgernes tillit i valget, skal Finnmark igjen få lov til å være Finnmark.

Trygve Slagsvold Vedum

Leder i Senterpartiet