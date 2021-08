– Jeg står inne for hvert eneste ord jeg har skrevet i kampen for sykehus til Alta

Meninger

Når "historiker" Kristian E. Johnsen farer med personlige forståelser - som ikke har rot i virkeligheten er det kanskje greit at jeg svarer?

Rasmussens nye oppskrift – Når jeg forstod at Odd Arne Rasmussen var en sentral initiativtaker og organisator bak stortingslista, ble jeg mer enn overrasket, skriver den tidligere arbeiderpartipolitikeren, Kristian E. Johnsen.

Kristian E. Johnsen skriver i sitt innlegg i Altaposten følgende: " – Når jeg forstod at Odd Arne Rasmussen var en initiativtaker og organisator bak stortingslista, ble jeg mer enn overrasket, skriver den tidligere arbeiderpolitikeren om sin forståelse av Odd Arne Rasmussens rolle i Pasientfokus.

Det har seg slik: Odd Arne Rasmussen har ingenting – merk deg INGEN sentral initiativtaker og organisator bak stortingslista til Pasientfokus. Verken Unn Hariet Vekve eller jeg har snakket med Rassmussen om lista og hans støtte til den. Det har meg bekjent heller ingen andre i Pasientfokus gjort. Organiseringen av prosjektet er det Pasientfokus som organisasjon som har hele ansvaret for.

Når dette er sagt vil jeg benytte anledningen til å takke Odd-Arne Rasmussen for støtten til Pasientfokus sin liste. Det viser at Rasmussen har et ungt sinn, er modig og ser framover mot ei bedre tid – og ikke graver seg ned i historiens fall. Når jeg leser Kristian E. Johnsens unøyaktige forståelse av virkeligheten forstår jeg at det må være svært utfordrende å være modig i Arbeiderpartiet.

Det er også fint å benytte anledningen til takke Otto Aas og Ole Simonsen fra SV og Ottar Pettersen fra AP for tidsriktige beslutninger og mot. Til Kristian Johnsen kan jeg bare tilføye at Pasientfokus heller ikke har snakket med noen av disse.

Det er med litt tristesse, tristhet, å se at Kristian Johnsen, som hevder å være historiker, formidler sin forståelse av nåtidens hendelser på en slik unøyaktig måte. Det setter standard for hvordan jeg i fremtiden skal lese og forstå hans historiske formidlinger.

Kristian E. Johnsen henviser i sitt innlegg til flere av mine uttalelser. Han plukker det som blandet frukt – og bryr seg ikke om hvilken sammenheng jeg har skrevet de i. Bare så det er helt klart. Jeg står inne for hvert enest ord jeg har skrevet i kampen for sykehus til Alta.

Jeg har bestrebet meg hele tiden på å holde meg til fakta om dagens utfordringer for syke folk - med mål om at syke folk skal få de sykehustjenestene som norsk helselovgivning legger føringer for. Det viser seg beklagelig nok at Ap har vært mer opptatt av å ivareta det bestående og historiske – i stedet for å være et parti for fremtiden.

Når Ap sin 2. nestleder Bjørnar Skjæran sier til NRK Nordnytt sist uke – at Hammerfest må få sykehus av historiske årsaker - da sier det hvor lite AP har forstått.

Vi i Pasientfokus har identifisert problemene syke folk i Alta, Kautokeino og distriktene våre sliter med - fordi syke folk og deres familier har formidlet det til oss. Vi ser fremover og bygger samfunnet for fremtiden - ikke på historiske årsaker, men fordi det er riktig - vi snur oss ikke bort fra urett.

Kristian E. Johnsen og andre må gjerne fortsette å snakke ned Pasientfokus og jobben vi har gjort og skal gjøre. Men det er viktig å være klar over følgende:

Det er plass til private aktører innen helse fordi AP innførte helseforetaksmodellen i 2002 - sammen med Frp og Høyre. Hvis det hadde vært utdannet nok leger, nok sykepleiere og spesialister - da hadde det ikke vært behov for private aktører. Årsaken til dagens system hviler på AP sine skuldrer.

Når Pasientfokus stiller liste til Stortinget i år, er det fordi AP ikke har løsningen, men fortsetter helseindustriens utvikling med prissetting av pasientenes behov for sykehustjenester ut fra New Public Management.

Det er trist, Kristian Johnsen, at du snakker ned mennesker, som Odd Arne Rasmussen, som har andre erfaringer enn deg - og som er modig og setter menneskene i vår region sine interesser over partiet AP sine interesser.

En stemme til Ap er en stemme på Hammerfest, flyplass på Grøtnes, det er å si ja til de som ønsker å opprettholde forskjellene i Norsk helsevesen – og bruker syke eldre, gravide kvinner og andre sårbare fra Alta, Kautokeino og våre distrikter som middel for å opprettholde det ”historiske” sykehuset i Hammerfest. Og merk – vi i Pasientfokus har aldri sagt at Hammerfest ikke skal ha sykehus. Nå blir det et nytt sykehus bygd på ei fylling i Rossmolla i ei tid hvor framtiden spås å bli mer utsatt for vær, vind, flom, stormflo m.m. Det er AP sitt historiske verk.

I år kan du som velger i Finnmark faktisk vise med din stemmeseddel at du er en av dem som politikere i Ap ikke har lyttet til - ei heller vil lyttet til.

I år kan du stemme Pasientfokus.

Irene Ojala

1. kandidat

Pasientfokus