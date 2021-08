– Hvorfor så pessimistisk, Ulf?

Meninger

Gammel-redaktøren i Altaposten har et leserinnlegg i sin gamle avis forleden. Der erkjenner han at Pasientfokus ikke vil få plass på Stortinget. Han mener likevel det er rett til å stemme på dem for å markere misnøye, slik jeg tolker han.

Valget er i grunnen siste sjanse for å vise at Alta mener alvor i sykehussaken – Pasientfokus får ingen på tinget, men det er ikke det som nå er tema. Tema er faktisk å ikke gi opp kampen, skriver Ulf Jørgensen i dette debattinnlegget.

Som fylkespolitiker gjennom 4 perioder fikk jeg stor respekt for redaktør Ulf. Han ønsket en levende debatt, og fyrte av med solide ledere om samfunnsaktuelle spørsmål. Et av utklippene jeg har tatt vare på er fra 21.august 1989. Der hadde jeg et innlegg hvor jeg protesterte på at Aune-lista ikke var tilgjengelig i valglokalene under forhåndsstemmegivinga.

Jeg var sjøl 1.kandidat for Venstre (dog under sterk tvil; i frykt for å ta stemmer fra Aune, og i håp om å få nok stemmer til Venstre slik at de kom over sperregrensa i det første valget etter at Venstre falt ut av Stortinget i -85).

I samme avis har redaktør Ulf en god analyse av valget i Finnmark, og hvor han mener Ap skal kjempe hardt for å ikke miste et mandat til Aunelista. Han fikk rett.

Ap gikk tilbake med over 10 000 stemmer, og over 8000 stemte Aune-lista. Det ga mandat til en langt mer erfaren politiker enn de øvrige som stilte opp. Derfor lyktes han med å vinne tillit hos velgerne i Finnmark – og hos statsminister Syse. Finnmarkstiltakene ble innført – og de virket.

Når Ulf Jørgensen nå fastslår at Pasientfokus ikke vil få mandat, får han igjen rett.

Hans analyse bygger på realiteter: En-saksparti når ikke fram ved stortingsvalg.

Til tross for Irene Ojalas gode intensjoner og mange års viktige og nødvendige kamp for å få til bedre helsetrygghet, har ikke lista noen reell mulighet til å endre norsk sykehuspolitikk. Og det selv om de på mirakuløst vis skulle ta et mandat. Hun er avhengig av å tilhøre en gruppe på Stortinget for å klare det.

Ved lokalvalg er det derimot enklere for Nei-til-bomavgifter og «upolitiske lister» å nå gjennom.

Skal Pasientfokus få mandat, kreves det nesten 60 % av stemmene i Alta kommune, eller rundt 13 % i Finnmark!

Aune sin liste hadde generelle saker som gjaldt alle kommuner i Finnmark. Han fikk på det meste drøye 33 % i kommunene Gamvik og Berlevåg. Han endte med et fylkesresultat på 22 % og et mandat.

Fra 4 til 2 sykehus i Finnmark

Jeg tilhører de som har tvilt på realismen i mer enn to sykehus i Finnmark. På 1970-tallet hadde vi 4 sykehus i Finnmark. De som har levd en stund husker alle problemene det medførte; Mangel på kirurger, anestesikompetanse, køer, feiloperasjoner pga for få operasjoner hvert år, køer og store kostnadsoverskridelser.

Ap i fylkestinget som hadde rent flertall, tok likevel de nødvendige grep og la ned sykehusene i Vadsø og Vardø. Det var helt nødvendig.

Jeg har også vært for nybygg for begge sykehus i Finnmark. Som partimedlem i Venstre har jeg vært uenig med Trine Noodt og Alta Venstre om å bygge et 3.sykehus med samme funksjoner som Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes.

Trine har etterhvert – sammen med sine trofaste støttespillere i Alta – overbevist også meg om at Alta MÅ ha et akutttilbud og en fullverdig fødeavdeling.

Det er ikke bare «kjøttvekta» som slår inn gjennom høyt folketall. Det er et selvstendig argument at det er langt flere fødsler i Alta og Kautokeino, enn det er i Hammerfest – selv om du regner inn nabokommunene. Men det viktigste og sterkeste argumentet er mangelen på en rask og sikker transportvei til sykehuset døgnet rundt.

Tunnel Rafsbotn – Kvalsund?

Hadde det vært en linjalrett tunnel fra Rafsbotn til Kvalsundbrua, kunne Alta klart seg uten sykehus. Da ville reisetida med ambulansebil blitt drastisk redusert, og faren for vinterstengt vei ville vært sterkt redusert (med unntak for veien på Kvaløya).

En slik tunnel (Norges lengste) vil aldri bli bygget.

Derfor gjenstår kun et alternativ; Klinikk Alta utvidet til et lokalsykehus.

Slik Trine Noodt har overbevist meg og andre Venstre-medlemmer i Finnmark, har hun også overbevist Venstre sist vår. Da gikk landsmøtet inn for et program som vektla avstand og rask transport, og dermed behovet for føde- og akutttilbud utover dagens. Alta Venstre hadde foreslått dette – med støtte fra Troms og Finnmark Venstre.

Etter landsmøtets vedtak i slutten av april, har både lokallag, fylkeslag og listekandidater jobbet tett mot partiledelsen for å meisle ut en plan som kan realisere et sykehus i Alta.

Ingen skal være i tvil om Trine Noodts integritet med sine snart 20 års erfaring som kommune- og fylkespolitiker. Hun har vært et «gnagsår» for fylkeskommunens ledelse fordi hun har reagert på personalbehandling og misbruk av fylkeskommunens økonomi.

Alta er Altas verste fiende?

I alle sammenhenger har hun kjempet fram flertall for det som vil gavne Finnmark generelt og Alta spesielt. Hun har til og med blitt utsatt for stygge bakholdsangrep av et enkeltmedlem i Alta. Det førte til at Trine ikke fikk den viktige plassen i sentralstyret i Venstre – slik valgkomiteen enstemmig hadde innstilt henne på. Dermed mistet Alta en viktig stemme i partiets øverste organ.

Det er et paradoks at samme person som motarbeidet Trine og Alta sykehus nå sikter på å bli vararepresentant til Stortinget – via Pasientfokus sin liste!!

Av Altas innbyggere som ikke har gitt opp håpet om et sykehustilbud i kommunen som inkluderer fødeavdeling og akuttplasser, har de i realiteten to valg:

Det er Bengt Rune Strifeldt fra Frp og Trine Noodt fra Venstre. Begge var inne på Stortinget etter VGs siste meningsmåling.

Å spre stemmene på 3 lister i Alta kan ødelegge for alle tre ved at ingen når opp. Da har Alta og Kautokeino virkelig tapt mye ved dette valget – ved kun å demonstrere.

Både Strifeldt og Noodt er derfor to Alta-representanter som har sine parti bak seg. Og de vil slik de siste tallene tyder på kunne få mellom 25 og 30 mandater tilsammen.

Det er tunge mandater om det rød-grønne kaoset ender med at regjeringen Solberg fortsetter. Og denne gang skal de ikke forhandle med en «Hammerfest-helseminister» Høie.

Da kan Ulf Jørgensen få langt mer enn kun protest-stemmer fra Alta som ikke gir mandat, og er glemt uka etterpå. I så fall er sykehus i Alta tapt for de neste 30 år.

Han kan ved å plassere sin stemme rett, få det sykehuset han mener Alta fortjener. Og mye raskere enn alle andre alternativ.

Børre St. Børresen

"Sistekandidat"

Venstre i Finnmark