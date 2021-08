– Finnmark Sp i spektakulær valgkampspagat

Meninger

Åpent brev til Geir Iversen og Finnmark Sp.

Du har vært ute i nordnorske medier de siste dagene med et svært overraskende angrep på en beslutning ditt eget parti har jobbet for siden 2009.

Mange av oss har vel tenkt at Sp var det tydeligste partiet på å hegne om det lokale selvstyret og garantisten for at kommunenes beslutninger og ønsker var hellige. Men den gang ei.

– Tida er over for sjødeponi – Sp mener Kvalsund og Repparfjorden skal møte fremtiden som både en levende bygd og en levende fjord.

Senterpartiet mot Senterpartiet Nussir-saken viser at det er uenighet mellom det nasjonale og lokale, skriver Altaposten på lederplass.

Kvalsund Sp var i sin tid aktiv pådriver for etablering av gruvedrift og stemte for i kommunestyret. I årene som fulgte var Sp støttende både nasjonalt og i Nord-Norge med fremtredende stemmer i partiet. For Finnmark Sp har de lokale stemmene tydeligvis mistet sin verdi i et utspill gjennomsyret av påstander og faktafeil.

Det fremstår som et oppsiktsvekkende valgkampstunt, i et forsøk på å snu kappen etter skiftende vinder. Det er drøy kost å se Finnmark Sp skrive at vedtak Kvalsund kommunestyre gjorde for gruvedrift har overkjørt «veldig mange», deriblant sjøsamer. De sjøsamene i Kvalsunds politiske ledelse, som i sin tid stemte for, må ha satt kaffen i halsen da de leste utspillet.

For utviklingen av Finnmark er ingenting verre enn å øke motsetningene mellom grupper i befolkningen. Det Finnmark trenger er sterkere samhold mellom politikere og partier for å snu fraflyttingen og bidra til dialog mellom næringer og gode etableringer i flere næringer. Det er mange gode eksempler i Nord-Norge på at fiskeri og bergverk kan sameksistere. Begge næringene er svært viktige distriktsnæringer.

Finnmark Sp burde heller lagt sin tyngde inn på å styrke dialogen mellom næringene og at fiskerne kan få garantier og en hånd på rattet i deponioppfølgingen, til glede for folketallsutviklingen i det sjøsamiske Kvalsund. Kvalsund trenger utvikling både i fiskeri, oppdrett og bergverk. Å hive bensin og desinformasjon på aktivistbålet nå blir bare til tap for Kvalsund og Finnmark.

Du hevder at avgangen fra Nussir inneholder «kobberfragmenter tilsvarende som det som brukes i bunnsmøring». Det er helt feil, og veldig uheldig at du som stortingsrepresentant ikke er mer nøye med det du skriver i en pressemelding. At avgangen skulle spres langs hele kysten og føre til tap av tusenvis av arbeidsplasser i fiskeriene er en hinsides påstand om gruvedrift.

All kunnskap fra tidligere og nåværende deponier, forskning og simuleringer viser at avgangen blir liggende inne i deponiområdet og hvis du fortsatt ønsker å overse kunnskapen, så er utslippstillatelsen krystallklar på at det ikke vil være tillatt å spre steinpartiklene utenfor det avgrensede deponiområdet i Repparfjorden.

Så i din alternative virkelighet, der tusenvis av fiskere mister jobben, så må det altså drives i strid med loven, steinpartiklene må reise milevis av sted i strid med all kunnskap og være giftig som bunnsmøring. Til Geir og Finnmark Sp – her må dere vel nå innse at det ble vel mye Møllers tran og at det kanskje er en ide å rydde opp i den famøse pressemeldingen.

Du sier at det må gjøres flere undersøkelser på tross av at den demokratiske og lovpålagte prosessen var den mest omfattende til nå i bransjen, og at det var betydelig interesse og medvirkning fra fiskerifaglig hold med mange gode innspill.

Alt som fiskeriinteressene ønsket å få utredet ble utredet. Du fremstiller en helt motsatt alternativ virkelighet på at fiskeri ikke var tema. Har Finnmark Sp egentlig lest dokumentene? Betyr det ikke noe for Finnmark Sp at Nussir har fulgt alle spilleregler som vårt demokrati og lovverk bestemmer?

Å resirkulere en usannhet om utslipp av 1340 tonn kobber til miljøet, når utslippet av miljøtilgjengelig kobber er anslått til 40 kg kobber per år gjør ikke utspillet fra Finnmark Sp noe bedre. Når forskere og eksperter snakker om utslipp av metaller til miljøet, så snakker man om det som er miljøtilgjengelig. Det er også verdt å vite at Repparfjordelva slipper ut 500 kg miljøtilgjengelig kobber per år til Repparfjorden uten at det har medført store protester og aksjoner.

En litt sær kuriositet er at dere mener at prisen på kobber «ikke burde variere så mye over tid, sånn at det ble mer stabile arbeidsplasser». Det hadde jo vært stilig hvis Finnmark kunne bestemme prisen på kobber i verdensmarkedet. Men de fleste vet jo at sånn er det ikke, og de gruvene jeg har jobbet på har stort sett passert 100 års jubileer – kanskje mer stabilt enn mange andre næringer.

Til slutt kjære Finnmark Sp, vi stiller gjerne opp til møte med dere for en god prat om hvordan vi sammen kan bidra til gode løsninger til beste for utviklingen av Finnmark. Å forsøke å skape unødig splid mellom næringer eller mellom fylkeslag og lokallag i partiet er hverken Finnmark eller Sp tjent med.

Øystein Rushfeldt

Adm. Dir , Nussir ASA