Senterpartiet mot Senterpartiet

Meninger

Det er for så vidt velkjent at forholdet mellom Alta Sp og Finnmark Sp er på frysepunktet, men Nussir-saken viser at det er mer enn nominasjoner som forvolder uenighet.

Fra før av er storflyplass og helsespørsmål temmelig betente saker – og det har så langt vært tynt med lokale Sp-politikere på stand for å selge partiets politikk. På toppen av det hele har flere Sp-politikere i Alta stilt spørsmål ved om reversering er bærekraftig, blant annet varaordfører Jan Martin Rishaug og Vegard Einvik-Heitmann.

Som om ikke det var nok: I dagens avis klargjør kommunestyregruppa til Senterpartiet i Alta at de støtter Nussir-prosjektet, som gjennom et tiår har fått Stortingets velsignelse. De har med stor undring fått med seg at Finnmark Sp antyder at de ville gå mot gruveprosjektet.

Alta Sp påpeker at partiet så sent som i 2018 var klar på at det er gjort grundige vurderinger fra fagmyndighetene i sakens anledning. Det store spørsmålet er om kuvendingen er tuftet hos Sp sentralt.

Lokalt står nemlig Sp og Sp mot hverandre i et temmelig vitalt tema og neste spørsmålet er hva kjernevelgerne mener. Miljø ser ut til å være en sak som gir spagat hos både politikere og velgere i partiet.

For toppkandidatene Geir Iversen og Nancy Porsanger Anti har meningsmålingene vært rosenrøde i lang tid, men det gode humøret til partileder Trygve Slagsvold Vedum ser ikke ut til å sjarmere like mange. Å lage motsetninger mellom by og land er ikke nødvendigvis salgbart i det lange løp, kanskje spesielt når Oslo også sliter med å holde folketallet oppe.

Det blir lite drahjelp fra Sp sentralt akkurat nå, ettersom de gjør svalestup på de fleste målingene i øyeblikket. Beskjeden om at de ikke vil ha SV med i en rødgrønn regjering er sannsynligvis like lite klok som å utfordre EØS-avtalen, en avtale som har vist seg å være avgjørende for en rekke distriktsnæringer.

Nå tror vi ikke Finnmark Sp faller like brutalt her som nasjonalt. I siste måling fra NRK hadde de fortsatt rundt 25 prosent i Finnmark, men to mandater ser ut til å være vanskelig å få til. Neste finnmarksmåling vil gi en indikasjon på om partiet må ha en sluttspurt på lager for å berge ett mandat. Det ville i tilfelle vært en voldsom nedtur.

Det er riktig at velgerne fortsatt ønsker et skifte, men både Ap og Sp har det med å understreke at de vil ha minst mulig å gjøre med MDG og Rødt. Det er tilfeldigvis de to miniputtene som ser ut til å surfe på en positiv bølge sammen med SV…





Rolf Edmund Lund

ansvarlig redaktør