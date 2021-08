Rasmussens nye oppskrift

Meninger

I 1983 til 1988 var Odd Arne Rasmussen ordfører i Alta kommune for Arbeiderpartiet. Etter en og en halv periode som ordfører gikk han etter eget ønske av som ordfører og ble varaordfører i den siste halve perioden. I alle disse årene hadde jeg gleden av å være sekretær i Alta Arbeiderparti og gruppeleder for Arbeiderpartiet i formannskapet og kommunestyret.

Leder av Alta Arbeiderparti i disse årene var Jan Henning Pettersen. Odd Arne og Jan Henning hadde vært med i partiarbeid og lokalpolitisk arbeid i perioden før valget i 1983. Før 1983 var jeg derimot som en politisk skårunge å regne.

For meg ble Odd Arne og Jan Henning på 1980-tallet uten tvil mine viktigste læremestere i politisk arbeid og tenkemåter.

Mine bidrag i arbeidet var nok at jeg hadde en relevant utdanning og erfaring fra næringslivet innen økonomi, ledelse og planlegging. Men med hensyn til det politiske håndverket, politisk tenkning og politisk strategi hadde jeg mye å lære fra mine læremestere.

Til min store beklagelse sluttet Odd Arne som ordfører etter bare en og en halv periode. Det arbeidet for Alta som vi sammen bare så vidt hadde påbegynt ble brått og helt uventet avsluttet.

Noen av de viktigste tingene jeg lærte i mine første år som lokalpolitiker vil jeg oppsummere i følgende punkter: 1) Dersom vi skal få oppslutning om partiet i valg, må vi bygge opp en sterk profil som et parti som befolkningen har tillit til og kan stole på, 2) Dersom vi skal oppnå gode resultater og mål for Alta og Finnmark, må vi bygge nettverk og bli dyktig til å samarbeide både internt i Alta og med omverden, 3) Dersom vi mislykkes i enkeltsaker, er det ikke de andres feil, men at vi selv har gjort et for dårlig arbeid i forkant, 4) Å være medlem i et politisk parti betyr at man deler partiets politiske idegrunnlag og verdier. Å true partiet med utmeldelse er helt uhørt, 5) I vårt arbeid som politikere må vi tenke helhetlig og langsiktig, vi må være etterrettelige, saklige og vise respekt for politikere i både eget og andre partier, 6) Som medlemmer i et politisk parti må vi akseptere flertallsavgjørelser, 7) Dersom vi skal få oppslutning om en sak, må vi arbeide gjennom partiet og på en demokratisk måte.

Jeg må ærlig innrømme, jeg ble svært overrasket og skuffet da jeg i Kronstadposten 13.8.21 leste oppslaget hvor Odd Arne Rasmussen i følge overskriften uttaler: «Arbeiderpartiet har meldt seg ut, gi derfor din stemme til Pasientfokus».

Både overskriften og svært mange av uttalelsene i oppslaget bryter etter min vurdering kraftig med den tenkningen og de prinsippene som vi lærte og utviklet sammen på 1980-tallet.

Jeg hadde i min villeste fantasi aldri trudd at jeg skulle oppleve at Odd Arne Rasmussen noen gang skulle uttale at «Arbeiderpartiet har meldt seg ut….» og at folk i Alta bør gi «sin stemme til Pasientfokus» - ei liste som gjentatte ganger har uttalt ting som:

– «I høst så vi Arbeiderpartiet i Finnmark i fri dressur mot Alta. Ap, et parti som gjennom år har motarbeidet befolkningen i Alta. De har gjort det systematisk, ufint og er villig til å ofre syke pasienter i vår region...».

– Dersom leder for Alta Ap velger «å drive valgkamp for Ap, samt stemme på partiet til høsten..» …er det «å tråkke på syke folk i vår region».

– Arbeiderpartiet er et parti som setter «partiet først – befolkningen kommer sist».

– «Arbeiderpartiet vil verne det bestående…, putte sykehusstrukturen i et norgesglass, skru på lokket, slik at ny energi og nye tanker ikke får slippe inn» og dette fordi «en feilslått fiskeripolitikk fra 2001 – som partiet nå forsøker å bruke pasienter og syke fra Alta og Kautokeino som middel for å bøte på skadene med tap av 300 arbeidsplasser da Ap ga trålkonsesjonene til Røkke i 2001».

– «Det er sannelig ikke merkelig at pasienter ikke blir ivaretatt i vårt land! For disse politikerne (Ap) ordner for sine kjerneområder…».

– «Ap har besluttet at Alta verken skal ha fødeavdeling, geriatri, ei heller akutt. Det har de et årsmøtevedtak på».

I oppslaget trekker Rasmussen fram at Pasientfokus «hele tiden har vært saklig, og jobbet fokusert på det de startet med» og at «det står respekt av jobben de har gjort».

Ja, jeg hadde selv lenge sans for at initiativtakerne til Pasientfokus satte fokus på åpenbare feil og mangler ved helsetilbudene for folk i Alta og Kautokeino. Etter at de bestemte seg for å stille liste til det kommende stortingsvalget er jeg derimot lite imponert over verken saklighet eller argumentasjon.

Når jeg for noen måneder siden forstod at Odd Arne Rasmussen var en sentral initiativtaker og organisator bak stortingslista, ble jeg mer enn overrasket.

At personer med relativt liten innsikt i politiske og offentlige prosesser kommer i skade for legger skylda for mangler ved dagens spesialisthelsetjenestetilbud i Finnmark på et fylkesparti, når det er staten som har ansvaret på området og når det er partiene som har utgjort regjeringen i de siste åtte årene som er de skyldige – er det tilgivelig.

Når Rasmussen, med sin politiske innsikt og bakgrunn, gir sin velsignelse for dette, da forventer jeg mer saklighet. Da bør vi i det minste forvente at han forstår og får Pasientfokus til å forstå, at det er H, FRP, V og KRF som har det hele og fulle politiske ansvaret for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i de siste åtte årene.

Da bør vi forvente at han innser og får Pasientfokus til å innse, at bedre helsetjenester i Alta neppe oppnås gjennom åpenbar politikerforakt, mistillit til fagfolk og konspirasjonsteorier.

Jeg er i dag selv svært bekymret for situasjonen og den videre utvikling av helsetjenestene i Distrikts-Norge generelt og i Alta spesielt. Alta har gjennom flere tiår, etter mitt skjønn, lyktes med å oppnå et stadig bedre helsetilbud til befolkninga gjennom det som har blitt kalt «Altamodellen».

En av bærebjelkene i denne modellen har vært en sterk og rutinert kommunehelsetjeneste. Ved å vise tillit og trekke de ansatte i tjenesten aktiv med i utviklingen av det totale helsetilbudet, har Alta lyktes å bli et forbilde og en modell for hvordan man kan utvikle bedre spesialisthelsetjenester i kommuner uten tradisjonelt sykehus – «helsesentermodellen», «distriktsmedisinskesenter», «nærsykehus», «telemedisin» og «samhandlingsreformen» har vært sentrale begreper og strategier i dette arbeidet.

Men i løpet av de siste åtte årene har situasjonen endret seg dramatisk. Ved økt privatisering og konkurranseutsetting av helsetjenester har regjeringen skapt et offentlig helsevesen i distriktene som sliter med bemanning og stabilitet. Stadig større andeler av helsearbeiderne som blir utdannet av det offentlige og innenfor offentlige institusjoner, arbeider i dag i ulike private klinikker, private helsetilbud og bemanningsselskap i de mest sentrale områdene av landet.

Både regionsykehus og lokalsykehus over hele landet sliter med bemanning. Spesialister må leies inn dyrt for å opprettholde tilbudene og sykehusene tappes økonomisk fordi private aktører tar økende andeler av de totale ressursene.

Etter at vi i Alta kommune, slik jeg føler det, har sluttet å involvere og lytte på våre egne medisinske fagfolk i utviklingen av våre helsetjenester, er vi i ferd med å miste en del av den attraktiviteten som Alta har hatt overfor nye leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Når Pasientfokus betegner leder og nestleder i Finnmark legeforening for å krige «mot syke mennesker i Alta-regionen», for være «inhabile leger» og «tendensiøse politikere» på grunn av at de har skrevet en serie saklige og faktabaserte kronikker om utviklingen av helsetilbudet i Alta, er jeg redd at enda flere helsearbeidere blir usikre på Altas fortsatte rolle som spennende arbeidssted.

På grunn av den intense jakten på syndebukker og uønskede hendelser i helsetjenesten som enkeltpolitikere, lokalavisa og Pasientfokus har bedrevet over tid, har jeg også hørt at mange innen helsesektoren er blitt redde for å utføre oppgaver som kan være forbundet med risiko. Ting som tidligere ble utført i Alta, blir sendt til Hammerfest. Mens helse- og sosialtjenestene i Alta tidligere var et system som stadig ble forbedret, er det nå i ferd med å bli det motsatte. Mens Alta før hadde et renomme for å være en kommune hvor man som helsearbeidere ville oppleve stor grad av medvirkning og faglig utvikling, er Alta blitt et sted hvor helsetjenesten er blitt en politisk kamparena.

I intervjuet med Rasmussen blir han spurt om hva som har skjedd i Arbeiderpartiet siden har var politiker i partiet og frem til i dag. Jeg hadde ærlig talt forventet at Rasmussen hadde brukt muligheten til å komme med en grundigere analyse og begrunnelse for at han nå forlater Arbeiderpartiet og anbefaler andre å følge ham inn i Pasientfokus. Og det han anfører har jeg i tillegg vanskeligheter med å forstå: «Egentlig har jeg veldig liten lyst til å snakke om Arbeiderpartiet. Dette fordi partiet på mange måter har meldt seg ut….». Ja, og fra hva? – «fra saken som Pasientfokus kjemper for». Dette henger ærlig talt ikke på greip. I Altaposten 12.6.13 kunne vi lese følgende:

«Under møtet i Alta i går presenterte Jonas Gahr Støre (Ap) nyheten om at Helse Nord på sitt neste styremøte vil vedta å etablere CT- og MR-tilbud i Alta… 60 % av behovet for spesialisthelsetjenester fra Altas befolkning leveres i Alta i dag… det vil (i følge) helseministeren øke…».

Dette skjedde tre måneder før Ap sist hadde ansvar for spesialisthelsetjenestene i Norge. Fra høsten 2013 overtok Erna. Når Rasmussen og Pasientfokus hevder at AP har skylden for at «ingen ting har skjedd på 15 år», er det vanskelig å se at dette er særlig saklig. Av Rasmussen forventer jeg større presisjon og etterrettelighet.

Når han i intervjuet anfører at den endelige årsaken til hans farvel med Arbeiderpartiet, var at medlemmer i Finnmark Arbeiderparti gikk så langt i et årsmøte at de brøt «ut i applaus» fordi Alta ikke fikk flertall for en politisk uttalelse – da blir det for enkelt. At folk som aldri har deltatt i politisk arbeid kan gjøre en slik slutning kan jeg forstå, men når en rutinert politiker som Rasmussen velger å forlate Arbeiderpartiet med en slik begrunnelse blir jeg mer enn forbauset.

Men hva er så Rasmussens nye oppskrift til velgerne i Alta? – At de gjør som han og stemmer på Pasientfokus:

«Selv om jeg også håper på et regjeringsskifte, er saken om sykehus til Alta så viktig at det ville vært et svik mot de som står opp og jobber for saken om man ikke går ut og støtter disse i valgkampen».

Mitt spørsmål til Odd Arne Rasmussen blir da – Tror du innerst inne at en partiuavhengig stortingsrepresentant fra Alta i den kommende stortingsperioden vil klare å få gjennom et vedtak om at Alta skal ha «et fullverdig sykehus»? Jeg tror det ikke.

Det som befolkningen i Alta risikerer er at arbeidet med å utvikle Klinikk Alta og det samlede helsetilbudet for befolkningen i regionen blir satt på vent i nye fire år, at Altas rolle som pilotkommune for utvikling av desentraliserte sykehustjenester opphører og at Alta blir marginalisert politisk også på andre viktige politikkområder.

Mitt råd til velgerne i Alta er derfor: - Stem på ett av de partiene som støtter en reversering av tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark. – Stem ikke på de partiene som går inn for at stadig flere offentlige helse- og omsorgsoppgaver skal privatiseres og konkurranseutsettes. Dette er en trussel spesielt for helsetilbudene i distriktene. – Stem ikke på lister som appellerer til politikerforakt, konspirasjonsteorier og mistillit til våre fagfolk.

Men viktigst av alt – bruk stemmeretten og stem på politiske partier som står for en helhetlig politikk. Gi med det en beskjed til de politiske partiene i Norge at befolkningen i Alta har tillit til det norske politiske systemet og den norske modellen med politiske partier.

Kristian E. Johnsen