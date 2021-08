Å kjempe sammen for et sykehus til Alta

Meninger

Å jobbe for en sak over mange år, der en skal prøve å snu det store flertall, er en krevende øvelse. Ikke bare skal en greie å overbevise eget parti og andre partier om at saken en brenner for har en løsning alle burde omfavne og se viktigheten av.

I tilfellet «sykehus til Alta» skal også medborgere (de som tror en har en tapt sak), fagpersonell, helseforetak, legeforening, nabokommuner, fylkesting og storting overbevises. Det er nesten bare kongen som mangler.

For å i det hele tatt å være i nærheten av å greie en slik oppgave, må det dannes allianser og en må beherske den kunst det er å heie på de andre som er enig med seg selv, som kjemper sammen for felles sak, samtidig som du forteller velgerne hvorfor akkurat ditt parti er det klokeste valget.

Det er enkelt forklart summen av felles sak og det å stille til valg.

Kampen for et sykehus til Alta startet for vel 15 år siden, da Arbeiderpartiets kvinner tok initiativ til en underskriftsaksjon for en fødeavdeling i Alta.

Dette var startskuddet for et sterkt engasjement for mange av oss, fordi det var tydelig at kvinner som skulle føde i Alta ikke hadde det trygt og godt nok.

I årene fremover ble det tydeligere og tydeligere at dette gjaldt langt flere enn kun de fødende, og den ene etter den andre pasienthistorien tegnet et bilde av en sykehusstruktur som ikke lenger var tilpasset pasientene den skulle være til for. Kampen for en fødeavdeling ble til kampen for sykehus til Alta.

Vi er mange som kjemper kampen ennå. Fremdeles er det et Storting, et Helse Nord og et Finnmarkssykehus som skal overbevises. Jeg velger å kjempe kampen på innsiden av et parti, fordi jeg tror dette gir saken, de fødende, alle pasienter og deres pårørende, den beste sjansen til å vinne frem.

Jeg applauderer alle som er enige i saken, og jo flere vi er, dess større sjanse har vi for en dag å lykkes.

Store saker krever standhaftighet og tålmodighet. Det krever å tåle å bli nedstemt når en vet en har rett. Det krever å stå rakrygget møte med alle de som ikke vil det du vil, og som ser ut til å ikke bry seg om pasientene fordi det er andre forhold som teller mer.

Som f.eks. en gammel vedtatt sykehusstruktur, bygget en gang i historien, men ikke lenger bærekraftig for de den skulle være til for.

Jeg har aldri mistet troen på at det nytter å bevege sykehussaken fremover. Venstre har aldri sluttet å jobbe for sykehus, men det har vært enormt vanskelig å få den oppbyggingen av Klinikk Alta vi har jobbet for og håpet på.

Selvsagt har jeg vært skuffet. Men istedenfor å grave seg ned i det som har vært, har Alta Venstre jobbet målrettet med å knytte kontakt med en ny politisk ledelse i Venstre, og Guri Melby som partileder.

Fordi politikk er ikke en stillestående greie, men en prosess fremover der folk snakker sammen og dialog skaper nye veier videre. Resultatet av dette er at Venstre sentralt er enige med Venstre lokalt i en plan om hvordan en realistisk kan bygge opp et sykehus i Alta. Jeg er styrket i troen på at det nytter å kjemp.

Vi er utålmodige og mye er ennå ikke på plass. Frustrasjonen til folk er høyst forståelig og berettiget. Men noe bra har jo skjedd. Flere partier sier ja til en fødeavdeling i Alta. Det er bra, for det beveger saken fremover. Venstre fikk i mars i år med seg Fylkestinget i Troms og Finnmark til å støtte et sykehus i Alta.

Det er et viktig signal til sentrale myndigheter. En tredje operasjonsstue, som Frp fikk forhandlet inn i budsjettet, og sengeposten ved Klinikk Alta er bra – men nå må den og operasjonsstuene fylles med flere fagfolk og pasienter! Neste trinn må være å få en fødeavdeling, og i neste omgang må et sykehus i Alta skrives inn nasjonal sykehusplan.

Jeg håper fremover at partiene som sloss for en fødeavdeling og akuttilbud i Alta, kan snakke godt om hverandre i valgkampen. Pasientene trenger hver en forkjemper for bedre sykehustjenester i Alta de kan få inn på stortinget. Oss er det i sannhet ikke for mange av.

Trine Noodt, Alta Venstre