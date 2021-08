– Nordkalottfolket skaper fiendebilder

Meninger

Om og om igjen ser vi at partiet Nordkalottfolket med sin leder Toril B. Kåven bruker sin tid og spalteplass på å skape fiendebilder i samepolitikken, ikke bare nå i valgkampen, det har vært deres politiske stil gjennom flere år.

En natulig skyteskive har vært og er NSR – Norske Samers Riksforbund, som er stor og har vært det dominerende og styrende partiet på Sametinget i mange perioder. Slik har de samiske velgerne ønsket det. I lys av det har også vi i Senterpartiet fått merke skytset mot oss fordi vi har utgjort posisjonen på Sametinget i inneværende periode sammen med NSR, Flyttsameliste og Åarjel-Saemiej Gielh (Samiske røster).

Selv om NSR dominerer, jobber vi alle for å bli større, få flere representanter inn i vårt nasjonale parlament, urfolksparlamentet som Samtinget er. Vi ønsker å gjøre det gjennom fortsatt å jobbe fram vår SP politikk som handler om NÆR FOLK-fokus, god distriktspolitikk og fremming av det mangfoldige samiske samfunn og hverdagssamen.

Det siste utspillet med tittelen som «Samepolitisk landskap: AP og SP del av NSR’ behøver motsvar.»

På sosiale medier og i pressen kan vi lese at Nordkalottfolkets leder Kåven synes det er rart at partier som samarbeider i posisjonen på Samediggi stemmer likt på sine egne forslag. I Sp sin politiske verden betyr samarbeid respekt og tillit, dette vil også være viktig for oss når vi skal søke eventuelle samarbeidspartnere etter dette valget.

For SP er saklighet, konstruktivitet og etikk i vårt politiske arbeid viktig. Mener virkelig NKF at SP skulle gå på talerstolen og snakke NSR midt imot, når vi har hatt den gylne mulighet og forpliktelse til å forhandle vår politikk inn i alle sakene i mange uker før saken vedtas i plenum?

For SP er politikk og ansvar viktig. Vi har et godt program som vi går til valg på. Hvem stoler DU som velger på? De som samarbeider etter en fremforhandlet politisk plattform som formelt underskrives, eller de som ikke vil stemme det samme som de de inngår samarbeid med?

Vi i SP er helt sikker på at velgerne og det samiske folket har fått med seg at SP har samarbeidet godt i posisjonen i 2017-2021 perioden. Muohtačalmmiterklæringen, vår samarbeidsplattform har dannet grunnlag for vårt saklige og konstruktive arbeid, og vi har oppnådd mye med vår politikk. Vi er på Samediggi for å jobbe knallhardt politisk. Ingen får det helt slik de vil i alle saker. Vi er ikke inne på Samediggi, i vårt ærefulle oppdrag, i vårt nasjonale parlament for å skape kaos eller de største overskriftene i media. I ukene som kommer skal vi fortelle vårt folk hva SP har gjort, oppnådd, og hva SP vil de neste fire årene.

Hvem SP samarbeider med etter valget er helt åpent. Valget er ditt, kjære leser! Håper du bruker din stemmerett og blir med på vår SP sin visjon om å styrke hver og en sin samiske identitet - Stolthet og nærhet mellom alle samer, og urfolks perspektiv.

Elisabeth Erke, Tana (Sp)

1. kandidat

Østre valgkrets