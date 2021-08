– Alta Sp støtter Nussir

Meninger

Det var med stor undring vi leste innlegget til Finnmark Senterparti som antydet at senterpartistemmer i Finnmark ville gå til mostandskamp mot gruveprosjektet i Repparfjorden. Det tok heller ikke lang tid før vi i Alta Sp ble kontaktet av forundrede aktører i vårt livskraftige næringsliv som var like forundret. Gruveprosjektet i Repparfjorden har vært omstendig behandlet og debattert i en årrekke.

Prosjektet er stemt igjennom på Stortinget og senere omkamper har blitt stemt ned av Senterpartiets gruppe på stortinget. I 2018 var da også Senterpartiets vurdering at det er «gjort grundige vurderinger i flere omganger av fagmyndighetene», der man også konkluderte med at det ikke var kommet inn nye momenter som «gjør at vi skal ta nok en omkamp».

Bellona-leder, Frederic Hauge, uttalte da også i 2019; «jeg deler ikke frykten for den store miljøkatastrofen i forbindelse med sjødeponiet». Nå er prosjektet kommet i gang, uten at det har kommet inn nye momenter som skulle tilsi at dette vil være noe Senterpartiet skulle ta opp igjen.

Vi vil minne om at Senterpartiet er et sentrumsparti med en tradisjon for forutsigbar og tydelig styring; ikke radikalisme og usikkerhet. For mange i Alta blir store prosjekter som dette ansett som viktige for å sørge for fremtidige arbeidsplasser og fortsatt økonomisk vekst i vår del av landet.

Det er merkelig at Finnmark Sp også antyder at man først og fremst er et parti for «primærnæringene»; noe som utgjør mellom 2 og 3 prosent av de sysselsatte i dagens Norge. Dette er også direkte galt, ettersom partiet i stor grad jobber for å styrke både sekundær-næringene og tertiær-næringene i hele landet; om det så er utdanning, industri eller helse.

At Senterpartiet skulle finne på å gjøre om på vedtaket om etableringen av gruvedrift i Repparfjord finnes det ingen rimelig sannsynlighet for. Industri og infrastruktur er en forutsetning for et livskraftig Nord-Norge og det er en selvfølge at slike prosjekter inngår når vi skal ta hele landet i bruk.

Vi ønsker Nussir lykke til med oppstarten og etableringen av, kanskje, verdens første helelektrifiserte gruvedrift og er trygge på at en stemme på Senterpartiet fortsatt vil bety utvikling og industri i hele landet.

Kommunestyregruppa til Alta Sp