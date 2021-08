Meninger

«Har folk mistet trua på Finnmark», spør en bekymret Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss (iFinnmark 19. august), etter at de nye tallene for befolkningsutviklingen i andre kvartal ble offentliggjort samme dag.

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå er dyster lesning; kun Alta og Tana opplever en marginal økning – i samtlige andre finnmarkskommuner fortsetter nedgangen.

Kanskje spørsmålet ordfører Næss og resten av det politiske miljøet heller bør stille seg, er om folk i Finnmark har mistet trua på politikerne? Mye kan tyde på det, når man til stadighet opplever at fylket blir nedprioritert til fordel for gigantprosjekter i Oslo og det sentrale østlandsområdet; da oppheves alle krav som ellers stilles til kost-/nytteverdi de fleste andre steder i landet.

I Nasjonal Transportplan for 2022–33 er for eksempel Finnmark tilgodesett med kun 0,37 prosent av samlede prosjekt, altså fire (!) av totalt 1200 milliarder. Og det med full støtte fra Troms og Finnmark Høyre, som nok en gang fremstår som et servilt ekko av partiledelsen i sør og fortsetter eventyrfortellingen om høyreregjeringens «historiske» satsing. Igjen har de vist oss at lojaliteten er større til partiledelsen og regjeringen i sør enn til folket her nord, som har valgt dem til å tale sin sak. Og fortsatt lurer man visst på hvorfor politikerforakten øker…

Valgflesk har vi sannelig fått mer enn nok av – ikke minst nå i innspurten før høstens valg. Det vi derimot trenger er partier og nasjonale politikere som i langt større grad evner å løfte blikket ut over hovedstaden og det sentrale østlandsområdet. Partier med en partiledelse som forstår at to tredeler av Norges befolkning faktisk lever og arbeider i distriktene – ofte noe nedlatende omtalt som «utkantene» – og svært gjerne vil fortsette med det, dersom forholdene legges til rette og mer av verdiskapingen herfra ender opp her, og ikke i Stortingsgarasjer, 4-felts motorveier, et regjeringskvartal til nærmere 40 milliarder (!) og andre gigantprosjekter i og rundt hovedstaden. Eller i lommene på søkkrike kvotebaroner og oppdrettsmilliardærer, som til stadighet syter og klager over det umenneskelige skattetrykket her hjemme. For bare å nevne noe...

Med andre ord: Politikere som forstår at landet er langt, det meste er nord – bokstavelig talt – og at begrepene distriktspolitikk og nordområdepolitikk må være noe langt mer enn festtaler, tomme fraser og uforpliktende løfter utgått på dato så snart valget er over.

Høyreregjeringen, med FrP på slep, er det i alle fall absolutt ingen grunn til å stole på i så måte. Solidaritet med distriktene generelt og Nord-Norge spesielt har aldri vært noen fanesak for Høyre og deres støttespillere, det har historien til alle tider – og ikke minst de siste åtte årene – vist oss med all tydelighet. Der har kolonitanken alltid vært rådende og lever åpenbart fortsatt i beste velgående; det gjelder å hente ut ressursene fra de såkalte «utkantene» og bringe verdiene «hjem» til sør. Så billig som mulig, selvfølgelig. Her skulle det vel være nok å minne om den lovede ilandføringen av olje til Veidnes, som skulle skape mange nye arbeidsplasser og gi store positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Men det ble visst for dyrt for nasjonen – det ville jo ha kostet like mye som en hel stortingsgarasje…

Så gjenstår det å se i hvilken retning Arbeiderpartiet går – et Arbeiderparti som i rikspolitikken altfor ofte har opptrådt som et rent støttehjul for Høyre i helt sentrale veivalg for landet, istedenfor å markere seg som et reelt opposisjonsparti og et reelt alternativ til de siste årenes høyredreining i norsk politikk. Heller ikke de har vel så veldig mye å være stolte av når det gjelder å snu denne negative utviklingen. Til tross for mange store ord.

Det blir spennende å se om valget om knappe tre uker gir oss politikere som kan gi oss trua tilbake…

Magnar Leinan