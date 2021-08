Feil om anestesi

Meninger

Altaposten skriver mandag 16. august at en pasient måtte sendes til UNN for behandling fordi Hammerfest sykehus «ikke hadde anestesilege tilgjengelig». Saken kommer som en oppfølging av en sak avisen hadde publisert 11. august, der det ble slått fast at Hammerfest sykehus «ikke klarer å ha anestesiteam for døgnbemanning 24/7».





Måtte til UNN for å sy tre sting – ikke anestesilege i Hammerfest Ett barn måtte vente fra kveld til morgen for å få sydd et komplisert hodekutt fordi Hammerfest ikke hadde anestesilege tilgjengelig.

Dette er feil, og egnet til å skape tvil om helsetilbudet. Altaposten ville avklart dette ved å kontakte Finnmarkssykehuset og gi oss tid og anledning til å svare. Hammerfest sykehus har anestesiteam i kontinuerlig døgnberedskap for å ivareta fødeavdelingen og rollen som akuttsykehus.

Det er også feil at en pasient ble sendt til UNN fordi Hammerfest sykehus ikke hadde anestesilege tilgjengelig. Hendelsen er ettergått: Vår anestesivakt var tilgjengelig som vanlig, men ble ikke kontaktet i forbindelse med saken Altaposten beskriver. Avgjørelsen om ikke å kontakte Hammerfest sykehus ble tatt ved legevakten i Alta, en avgjørelse legevakten i ettertid har beklaget.

Hammerfest sykehus har dyktige anestesileger og -sykepleiere med lang erfaring og fartstid, og leverer trygge og gode tjenester. Sykehuset har også god kompetanse på barneanestesi, og behandler barn ned til to års alder.





Kim Mikkelsen, anestesioverlege og enhetsleder ved

Avdeling for akuttmedisin, Hammerfest sykehus

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset