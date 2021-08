– Pilene peker i riktig retning

Meninger

Valgkamp er spennende, selv om den kanskje engasjerer noen av oss mer enn andre. Mitt inntrykk er at velgerne forventer noe mer enn at vi politikere bare nedsnakker og deler ut karakteristikker av hverandre.

Velgernes stemme på valgdagen er et uttrykk for hvem de støtter, hvilke saker de er for, eller mot. En manglende faktabasert argumentasjon og valgkamp er derfor en grov undervurdering av velgerne.

Geir Ove Bakken (Ap) og andre representanter for Arbeiderpartiet har den siste tiden i flere avisinnlegg og hevdet at Norge trenger en ny kurs. De mener at pilene peker feil vei (i Altaposten 16.08.21). Det stemmer ikke. I motsetning til Bakken vil jeg forsøke å være konkret og nevne noen saksområder som er spesielt viktig for oss som bor i Troms og Finnmark, og som viser at pilene tvert om peker riktig vei.

Flere nyetableringer og sysselsettingen på vei opp

De siste tallene fra SSB viser at det i 2. kvartal er blitt etablert rekordmange nye selskap. Samtidig ser vi at sysselsettingen er på vei opp. Ved utgangen av juli i år var arbeidsledigheten på under 150.000. Det er fortsatt for mange. For Høyre er det viktig å arbeide for å skape mer og samtidig inkludere flere. Det vil da ikke være riktig å svekke bedriftene gjennom å pålegge dem enda høyere skatter og avgifter. Bedriftene trenger pengene mer enn verdens rikeste stat.

Flere fullfører den videregående skole

Å få flest mulig av elevene til å fullføre videregående skole er et av de viktigste områdene for oss politikere. At flere fullfører videregående opplæring fører til at flere elever starter med det samme utgangspunkt i livet – med de samme muligheten til den yrkeskarrieren som den enkelte både har evner og interesser for. Innføringen av fraværsgrensen har vært positiv og gitt resultater. Det samme har prioriteringen av yrkesfagene og økte lærlingetilskudd. Resultatet er økt gjennomføring, og bedre faglige resultat.

I tillegg har Høyre-regjeringen lanserer en ambisiøs fullføringsreform som har som mål at enda flere skal fullføre den opplæringen de har startet på. Elevene får da ikke bare en rett til videregående opplæring, men også en rett til å fullføre. Fullføringsreformen vil også gi et bedre tilpassede opplæringsløp og en rette til flere fagbrev.

Kommune økonomien er styrket

En god og sterk kommuneøkonomi er helt avgjørende for å kunne lever gode tjenester til innbyggerne i Troms og Finnmark. På landsbasis har kommuneøkonomien blitt styrket med 35 milliarder kroner, samtidig som det er gitt ekstraordinære tilskudd for eksempel i forbindelse med kommunenes utfordringer med koronahåndteringen. Resultat er at vi ser at det aldri tidligere over tid vært så få kommuner på Robeklisten.

Helsekøene går ned og ventetiden reduseres

Norge har et av verdens beste helsevesen der det offentlige helsetilbudet utgjør ryggraden. Siden 2013 er ventetiden redusert med om lag to uker, med unntak av ventetiden innen psykisk helse for barn og unge og rusbehandling, der ventetiden har gått ytterlige ned. Dette er et felt som fortsatt må prioriteres, og Høyre vil derfor være en garantist for fortsatt fritt behandlingsvalg – der staten tar regningen og pasienten rask får tilgang til gode helsetjenester. Det vil hjelpe både den enkelt pasient, samtidig som det vil føre til en raskere tilbakeføring til yrkeslivet for de som har vært syk.

Pilene preker derfor i riktig retning. Det skapes mer, og flere blir inkludert.

Kristen Albert Ellingsen

Stortingskandidat Finnmark Høyre