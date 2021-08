Politisk analyse sett fra Altaposten

Meninger

Det er alltid interessant å lese politiske analyser fra erfarne politiske kommentatorer. Men, det er vel sjelden at politiske analyser har et så lokalt utgangspunkt som Altaposten har i forhold til årets stortingsvalg.

Svarene som kan koste mandat Altapostens politiske redaktør Jarle Mjøen vil i tiden fram mot valget 13. september levere jevnlig med kommentarer og analyser som utfordrer politikerne. Første tema er Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjærans besøk i Alta.

I et innlegg publisert 17. august, er ikke analysene spesielt oppsiktsvekkende eller nye, gitt at det er Arbeiderpartiet som står i fokus i anledning valgkampbesøk fra partiets nestleder, Bjørnar Skjæran.

Her gjentas Altapostens vedvarende politiske kritikk og på et vis er det kjent og kjært. At Altaposten hadde kommet til at Arbeiderpartiet har politikk som er viktig og god for Alta og Finnmark ville vært oppsiktsvekkende. Nå, i skrivende stund, har Arbeiderpartiet gode meningsmålinger, også i Finnmark. Det skyldes at velgerne ser noe Altaposten ikke ser, nemlig at dette handler om utviklingen av Norge som land, om velferdsstatens framtid, om klima og det grønne skiftet, om næringsutvikling, om skole, barnehage og eldreomsorg, og om helse. Det handler om å redusere økende økonomisk klasseskille, det handler om sikre og trygge arbeidsplasser, det handler om nødvendigheten av å utdanne flere lærere og sykepleiere og det handler om å styrke vekst og utvikling i distriktene og i nordområdene. Arbeiderpartiet har god politikk på alle disse områdene, politikk som sikrer at vi kan beholde velferdstjenester, sikre arbeidsplasser og nå klimamålene.

I en slik kontekst må en forstå at velgerne er bekymret over utviklingen som har skjedd i landet under en blå regjering. Med Frp i regjering ble antall bomstasjoner i Norge doblet. Greit nok at vi unngikk bompenger i Alta, men i en nasjonal målestokk, har ikke Frp innfridd sine valgløfter mens de satt i regjering. Det nevnes ikke i Altaposten, men det er kanskje ikke en lokal nok sak? Når det gjelder NTP sier Frp selv (Bård Hoksrud 14. juni 2021) at NTP er uforpliktende fordi det ikke samtidig bevilges penger til de foreslåtte tiltakene i planen. Da er det ikke vanskelig for partiet og foreslå 400 milliarder ekstra i sine merknader – de vet jo at planen ikke er forpliktende.

Når det gjelder Altapostens omtale av helsetilbudet kreves det tydeliggjøring: Helsetilbudet i Alta er godt. Vi har gode kommunale tjenester som gjør en fenomenal jobb. Der konfliktlinjen ligger er i synet på omfanget av sykehustjenester ved Klinikk Alta. Klinikk Alta har et omfattende tilbud og er et elektivt sykehus. Svært mange får nå utført behandling og får oppfølging ved Klinikk Alta. Dette tilbudet hadde ikke hatt et slikt omfang uten Arbeiderpartiets påtrykk under helseminister Jonas Gahr Støre. Det uenigheten består i er om det skal være fødeavdeling og akuttmottak ved Klinikk Alta. Det jobber Alta Arbeiderparti for og har årsmøtevedtak om. Der har vi ikke fått med oss fylkespartiet eller partiet sentralt.

Det betyr ikke at Alta Ap har gitt opp, vi jobber for denne saken internt, og snakker om den i alle fora. Noen saker tar lengre tid enn andre, men å gi opp er ikke et alternativ. Spørsmålet er om det er konstruktivt å kutte alle forbindelser til de som til slutt kan vedta endringer, eller om en bør ha tilstedeværelse og delta i debattene. Alta Arbeiderparti har valgt å delta, både i valgkampen og i den interne politiske debatten i partiet. Så får Altaposten kritisere oss for det og oppfordre til protestvalg, men det fører ikke til politiske resultater.

Stortinget består av delegater valgt fra fylkene. Det er for å sikre representasjon fra hele landet. Men, når representantene er valgt inn på Stortinget, må de forholde seg til egne, nasjonale program og ikke minst til hva som blir resultatet av regjeringsforhandlingen, om en sitter i posisjon. Det blir ganske urettferdig å kreve at enkeltrepresentanter skal drive en annen politikk enn det som flertallet i partiet og den framforhandlede regjeringsplattformen tilsier. Det er kanskje grunnen til at antall bompengestasjoner ble doblet med Frp i regjering.

Det må antas at Frp ikke var spesielt positive til dette i de interne regjeringsforhandlingene. Om Altaposten hadde lagt skylda for dette på en enkelt politiker ville vel alle synes det var urimelig. Her er slenger det og går ganske voldsomt i Altapostens politiske analyse – i rimelighetens navn burde vel samme analyse metode gjelde for alle partier og representanter.

Ny 1200 m flyplass i Hammerfest ble varslet av daværende nestleder Helga Pedersen i 2013. Jeg har ikke sjekket, men jeg antar at Arbeiderpartiet har hatt omtrent likelydende merknader i NTP i alle årene etter dette. Det er i hvert fall ikke ny politikk fra Arbeiderpartiet.

I 2016 skrev Ingalill Olsen, daværende leder i Finnmark Arbeiderparti følgende i et leserinnlegg: Ny flyplass i Hammerfest har også vært på dagsorden i det siste. Finnmark Arbeiderparti støtter dette, på samme måte som vi er svært klar på at flynavene i Finnmark skal være i Alta, Kirkenes og Lakselv. Finnmark Arbeiderparti har også støttet opp omkring bruk av overskuddsmasse fra ny E 6 inn mot Alta, til utfylling og mulig forlengelse av rullebanen i Alta.

Det som er tragisk knyttet til denne saken er at verken Alta FRP eller Alta Høyre får gjennomslag i H/FRP-regjeringen for dette. Her har Arbeiderpartiet en balansert tilnærming, med støtte til viktige saker for Alta. Men det får dessverre ikke plass i Altapostens analyse – og det kan vi jo unders over.

