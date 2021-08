– Tar seg til rette på skogsstier

Meninger

Nå er det nok! Hvem er dere som sykler rundt på fatbike? Eller sagt på en annen måte: hvem tror dere at dere er? Dere tar dere til rette på skogsstier og bidrar kun til naturødeleggelser.

Denne stien har jeg gått på i 31 år uten å snuble i røtter som stikker opp Hva nå? Etter 14 dager med sykkelentusiaster på fatbike må jeg følge med hvor jeg setter føttene mine og skrekk og gru når man ser på røtter som er slitt fram av det nye naturfolket.

Når det blir mange steiner i veien for dere, ja da utvider dere ved å sykle ved siden av det eksisterende. Ser dere ikke dette selv? Med hvilke rett ødelegger dere og setter varige spor i naturen?

Alta kommune har utbygde gang- og sykkelstier i mange retninger, hold dere der. Men dere bruker jo veien også, så det er ingen annen grunn enn egen nytelse som gjør at dere benytter dere av skogsstier og ødelegger for oss andre som setter pris på naturen.

Naturen er faktisk også en av grunnene til at man bor her. Sandsvalene vi hadde i området som er flyttet , for mye støy og aktivitet skremte disse vekk.

Hva om dere jobber for å få tilrettelagte fatbikeløyper der dere ikke ødelegger for andre og naturen slik som det skjer i dag? Unnskyld meg, men jeg har faktisk fått nok av måten dere “raser” fram på.

Med ønsker om en fin høst og mange turer for oss alle, i en natur som ikke er ødelagt.

Randine Wisløff