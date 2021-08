– Sp, Ap og SV bekrefter at de vil fjerne mandat

Meninger

De tre gruppelederne for SV, Sp og Ap i Norges nordligste (og viktigste) fylkesting har skrevet et forsvarsinnlegg i Altaposten 12.august. Der forsøker de å forklare hvorfor de har vært med å legitimere at Finnmark mister et stortingsmandat fra 2025. Det ender med en bortforklaring. I sitt forsvar for å gå med på å fjerne et stortingsmandat fra Finnmark, innrømmer de tre gruppelederne at de ga opp.

De skriver: «For å sikre Finnmark sin representasjon har vi i behandlingen i fylkestinget støttet at det lovfestes et slikt minimumstall, og valgt å støtte et forslag som realistisk sett kan få flertall i Stortinget».

De tre gruppelederne ser ut til å ha misforstått lovforslaget ganske kapitalt. I det enstemmige forslaget fra Valglovutvalget står det at Grunnlovens § 57 tredje til femte ledd skal lyde: «Alle valgdistrikter skal ha minst fire mandater. Mandatene skal fordeles mellom valgdistriktene hvert fjerde år. Nærmere bestemmelser om hvordan mandatene skal fordeles mellom valgdistriktene, fastsettes ved lov.»

I tabellen på side 97 går det også helt klart fram at minsteantall mandater fra hvert av 19 valgdistrikt vil gi 4 fra Finnmark – inkludert utjevningsmandat. Dette kan ikke de rødgrønne i Troms og Finnmark fylkesting snakke seg bort fra.

Så hva er «realistisk» å få flertall for, SP, SV og Ap? Er det å blindt godta det valglovutvalget i Oslo har kommet med? Eller er det å bruke den makta kommune- og fylkespolitikere har? Fylkestinget kunne nemlig fremme sin ønskede politikk gjennom høringsrunden.

Dette forslaget ble lagt fram av oss i Venstre i Troms og Finnmark fylkesting, og ble nedstemt der av SP, SV og Ap: «Ingen av de 19 valgdistriktene skal ha færre enn 5 mandater, inkludert utjamningsmandater. Dersom Stortinget vedtar færre enn 19 valgdistrikt fra 2025, skal ingen av de sammenslåtte valgdistriktene i sum ha færre mandater enn distriktene hadde ved valget 2021.»

Samme forslag ble fremmet i Tana kommunestyre av Monica Balto Anti (V) og ble enstemmig vedtatt! Hadde alle kommuner her nord, samt det politiske flertallet i Troms og Finnmark fylkesting vedtatt det samme kravet om minimum 5 representanter, kunne det faktisk blitt vektlagt av Stortinget!

Da ville Finnmark beholdt sine 5 stortingsmandat fra 2025! Om Troms og Finnmark ble et valgdistrikt samlet ville vi beholdt dagens 11 fra 2025. I stedet kan dette ende med at Troms og Finnmark kun har 8 mandater igjen inkl. utjevning. Og dette sier SP, SV og Ap seg fornøyd med?

For Venstre handler dette om makt og innflytelse. Derfor er vi svært skuffet over at SP, SV og Ap som jevnlig snakker om hvor viktig det er å ha makt, svikter i avgjørende øyeblikk.

Disse partiene er altså ikke i stand til å styre vår fylkeskommune. Det gjenstår et siste håp: At Stortinget ikke gjør endelig vedtak om 4 mandater som minstetall i denne perioden (det er det eneste alternativet som er fremmet i Stortinget), men venter til neste for da å ende på 5. Da har Finnmark 5 mandater også i 2025 og 2029.

Her må velgerne i Finnmark som ikke ønsker en reduksjon i innflytelse, stemme på Venstres toppkandidat som har stått på for å beholde 5 stortingsmandater i Finnmark. Det vil være et kraftig og forståelig signal fra Finnmark til Stortinget.De tre gruppeledernes underlige angrep på regionreformen blir besvart i eget innlegg.Trine Noodt, 1.kandidat Venstre i Finnmark og fylkespolitikerBørre St. Børresen, 11.kandidat Venstre i Finnmark og kommunepolitiker

Trine Noodt, 1. kandidat

Børre St. Børresen, 11. kandidat

Venstre i Finnmark