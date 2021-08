– Vei gjennom Eventyrskogen, er det bærekraftig?

Meninger

Apanesfjæra er tilgjengelig for alle som kan gå eller sykle i området Bossekop – Gakori – Thomasbakken. Den ligger der som den siste fine, lange, urørte fjærestrekningen i Alta vest, med en nydelig liten kystfuruskog over vika i øst og flotte svaberg i vestenden.

Næring for fantasien

På veien fra øst til vest oppdager man at den rundslipte småsteinen i alle farger langs fjæra gradvis blir større og større. Hva kommer det av? Måten bølgene slår inn på her? Mange spørsmål dukker opp under en vandring her.

«Eventyrskogen» står det på et skilt når man går inn i den lille skogen fra Strandveien. Her er det furu, lyng, blomster, fugler, blåbær – og stien er akkurat passe steinet for en spennende tur også for små barn. På en stolpe ved stien står det: «Småfota på tur». Her ble det laget en liten by av små trehusfasader, en artig overraskelse og næring for fantasien for de som går på «småfota». Og kanskje også for oss som er godt utvokst.

Tap av natur

«Økosorg» er et nytt begrep som betegner den følelsen vi mennesker får når vi mister natur, frykter klimaendringene og fortviler over en stadig mer usikker fremtid for kommende generasjoner. Stadig flere føler raseri over at kampen for å redde kloden har startet i ellevte time, at den går for sakte, og at det fremdeles tas avgjørelser om rasering og endring av natur som ikke lar seg reversere.

Det er en sammenheng mellom klimatiltak, naturvern og miljøvern. Planer som er lagt for mange år siden, kan ikke uten videre gjennomføres når man har fått ny kunnskap.

En trist plan

I kommunens boligbyggeprogram er det planlagt blokkbebyggelse i Apanesfjæra. Vi har lest i avisen at det i den forbindelse planlegges en vei gjennom «Eventyrskogen». For en trist plan! Er det ikke nok andre blokkleiligheter som skal bygges?

Det blir hevdet av de som ønsker å bygge ut, at denne veien blir nødvendig og nyttig. Denne veien vil ødelegge et område som i dag er nyttig for barnehager, skoler, SFO og for alle i området som søker fri og urørt natur. Det blir også påstått at det vil bli «innbydende» med benker i strandsonen.

Stopp!

Apanesfjæra som den ligger i dag, ER innbydende. Her kan man studere naturen på nært hold uten å kjøre bil først. Unger kan bevege seg bortover stranda uten at noen behøver å frykte at de løper opp på en trafikkert vei. I vika i vest hekker tjelden, som ellers er fordrevet fra fjærestrekningene mot Gamle Bossekop, på grunn av utfylling og bygging. Her kan man også se oter.

Stranda er innbydende som den er, med sine steiner, med drivveden, opplevelse av flo og fjære, utsikt over fjorden og mot fjellene i vest. Dette er en av de fineste lekeplassene i Alta vest, det vet alle som har vært her med unger. Og det er et sted å finne ro for hvem som helst.

I koronatiden har vi vel alle erfart hvilken betydning det har at det finnes små uberørte områder i vårt nabolag og våre nærrneste omgivelser. Apanesfjæra og «Eventyrskogen» er et slikt område.

Det er etter min mening en tragedie om det blir ødelagt. Jeg tror mange små og store mennesker i Alta vil føle økosorg hvis så skjer.

Marit Bjerkeng