– Vi har svært dyktige fagfolk

Meninger

Venstres Carl-Erik Grimstad siteres i Altaposten 11. august på at Hammerfest sykehus «ikke klarer å ha anestesiteam for døgnbemanning 24/7», og at fødeavdelingen i realiteten ikke holder «kravene til fødeavdeling». Jeg går ikke inn i polemikken, men sitatene etterlater et bilde som bør korrigeres.

Dropper boikott og går for mandat til Trine Både rikspolitikere og lokalpolitikere skal nå henge i stroppen for at Trine Noodt kommer på tinget.

Fødeavdelingen i Hammerfest har svært dyktige fagfolk, som leverer trygge og gode tjenester for fødende og barn. Hammerfest sykehus har i tillegg en egen barneavdeling, noe som er viktig for å gi et godt fødetilbud.

En slik egen pediatrisk enhet er et utvidet tilbud som lokalsykehus på størrelse med Hammerfest sykehus normalt ikke har. Kompetansen er bygd opp over flere tiår, og størrelsen på fødeavdelingen i Hammerfest er en viktig årsak til at vi likevel kan ha et slikt tilbud til innbyggerne i hele Finnmark.

Det er heller ikke slik at Hammerfest sykehus ikke har et anestesiteam parat. Hammerfest sykehus er et akuttsykehus, med de funksjoner det innebærer.

Eirik Palm

Kommunikasjonssjef i

Finnmarkssykehuset