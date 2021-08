– Nussir, et velkomment gruveprosjekt

Meninger

Det er tidvis høyt støynivå rundt oppstarten av Nussirs kobbergruve ved Repparfjorden. Norsk Bergindustri som sammen med våre medlemmer jobber for en trygg og bærekraftig bergindustri for framtiden, ønsker dette prosjektet velkommen.

Verdens behov for mineralske råstoffer blir bare større og større, og Norge har alle muligheter til å sette seg i førersetet! Dette medfører da også et stort behov for mer gruvedrift. Skal vi dekke behovet for metaller som trengs til en grønn industri, må vi ha mer av det, ikke mindre. Mineralnæringa er derfor avgjørende for den moderne, grønne økonomien.

Utvinning av mineraler og metaller medfører overskuddsmasser som ikke kan benyttes på annen måte og må deponeres. Til dette prosjektet er det satt strenge krav i tillatelsen, etter forurensningsloven, om at bedriften kontinuerlig skal arbeide med å redusere mengden restmasser som må deponeres, gjennom å finne alternativ anvendelse. Selv med eventuell tilbakefylling og alternativ bruk så langt det er mulig, vil det uansett være behov for deponering av restmasser.

Dype norske fjorder som Repparfjorden gir mulighet for stabil og trygg deponering av restmasser.

Deponering på land, som er alternativet, kan være krevende landskapsmessig. Landdeponier kan også ha utfordringer med avrenning og partikkelspredning til luft. Naturgitte forhold avgjør hvilken deponiløsning som er best for hvert enkelt prosjekt. I dette konkrete tilfellet har konsekvensene av land- og sjødeponering blitt grundig vurdert, og Miljødirektoratet mener at det er miljømessig mest forsvarlig å gi tillatelse til gruvedrift med sjødeponering på strenge vilkår.

Norge er et av få land i verden som praktiserer undervannsdeponi. Grunnen er at det nettopp er få land som er egnet for slike deponier. Undervannsdeponier kan bare etableres der den geologiske forekomsten som utvinnes ligger i umiddelbar nærhet til vann. I tillegg må fjorden være egnet for deponi, vurdert etter en rekke kriterier som dybde, bunnforhold, strømninger, artsmangfold m.v. for å sikre at deponiet ikke medfører unødig miljøskade, er stabilt og trygt.

Vi må ikke glemme at det norske miljøregelverket er svært strengt. Det er vi i bergindustrien glade for. Ingen trenger å være i tvil om at norsk mineralnæring drives på en trygg, bærekraftig og forutsigbar måte.

Prosjektet har nå vært utredet og saksbehandlet i mer enn ti år (!), før selskapet Nussir ASA fikk sine nødvendige tillatelser i 2019. Nå er det på høy tid at prosjektet blir realisert. Lokalsamfunnet i Kvalsund kan glede seg over den første nye gruven her til lands i moderne tid!

Anita Helene Hall

Generalsekretær

Norsk Bergindustri