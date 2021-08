– Det går bra med Alta

Meninger

Det er med noe undring vi følger debatten om fraflytting og sentralisering i den nordnorske landsdelen. I valgkampen blir elendighetsbeskrivelsen utnyttet til det ytterste. Ja, det er typiske trender som preger Nord-Norge, ungdommen som tar utdanning utenfor regionen, blir kanskje der de har etablert seg i studietida.

Men ungdom som tar utdanningen i landsdelen, blir i stor grad i landsdelen. Alta er vertskap for UiT og vi har en stor campus med utdanningstilbud som gir nødvendig arbeidskraft til kommunen og til landsdelen.

Videre har Alta en sterk og robust entreprenørnæring, oppdrettsindustri, service og handel og en rekke offentlige tjenester. I Alta vokser befolkningen. Det går bra i Alta, veldig bra. Politikere som kommer hit i valgkampen møter et livskraftig, utviklingsorientert og kompetanserikt samfunn.

Vi er stolte av kommunen og byen vår. Så ser vi at i vårt omland er det mange små kommuner som har utfordringer. Den største utfordringen er mangel på attraktive arbeidsplasser, samtidig som det er vanskelig å rekrutter folk med nødvendig kompetanse til de arbeidsplassene som finnes. For et lite land som Norge bør det være mulig å finne balanserte løsninger som opphever betydningen av distrikt kontra sentrum. Det tar i underkant to timer med fly fra Oslo til Alta. Det er i internasjonal sammenheng en kort reise.

I tillegg har pandemien lært oss at svært mye som før krevde fysiske møter, faktisk kan løses digitalt. Store virksomheter har allerede kuttet i budsjettene sine for arbeidsreiser. Det har også betydning for klima og miljø. Samtidig må vi ha grønn vekst i hele landet, også i Nord-Norge og Finnmark.

I Arbeiderpartiets vekst plan for Nord-Norge pekes det på at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde og da trenger vi flere arbeidsplasser. Arbeiderpartiet peker på næringer som utvikler batterier, hydrogen, mineralnæring og bærekraftig reiseliv. I Alta har vi allerede en velutviklet reiselivsnæring med sterkt fokus på natur og bærekraft. Og UiT tilbyr reiselivsutdanninger med dette fokuset. Vi har også ingeniørutdanninger som bidrar med nødvendig kunnskap til en rekke næringer.

I Alta er mange av verktøyene allerede på plass. Det vi trenger er en ny, rød/grønn regjering som styrer næringspolitikken slik at verdiskapningen i form av arbeidsplasser og inntekter til kommunene øker. Det går bra i Alta. Vi vet det vil gå enda bedre med en Arbeiderparti-styrt regjering.

Godt valg.

Ordfører Monica Nielsen (Ap)

Gruppeleder Kristin Jensen (Ap)