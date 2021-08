– Hvordan skal vi tolke tausheten?

Meninger

For 7 uker siden stilte jeg et tydelig spørsmål gjennom avisene i Finnmark til de tre partiene. De har halvparten av sine representanter i fylkestinget fra Finnmark - og i tillegg rent flertall.

Jeg ville vite hvorfor de hadde gått inn for å redusere Finnmarks 5 stortingsmandater til 4 fra valget i 2025.

Det ble påfallende stille fra dem. Er det fordi de erkjenner å ha sviktet sine forpliktelser som folkevalgte i nord?

Gode fylkespolitikere kjemper som kjent alltid for at vårt område skal bli hørt i Stortinget og ha sterkere innflytelse og helst reell makt. Men SV, AP og Sp har åpenbart ikke slike politikere i det viktige organet som vårt sterkere fylkesting skal være for å forsvare «Norges viktigste region».

«Den som tier, samtykker» heter det i et gammelt ordtak.

Hvordan skal man ellers tolke tausheten fra SP, Ap og SV?

Børre St. Børresen

Folkevalgt finnmarking