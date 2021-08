Pasientfokus tier ikke om urett

Meninger

Det kom frem i media den 4. august. Solberg, Høie og Høyre mener det er folket som må ta ansvar hvis ikke den usolidariske ordningen de har laget for arbeidsfolk og deres familier blir fredet av folket. Så hva skjedde denne uka?

Statsminister Erna Solberg sto fram med et kart over sykehusene i Norge. Det stoppet i Vest-Finnmark. Er det slik at Øst-Finnmark ikke eksisterer for Høyre? Kirkenes sykehus er kanskje ubetydelig?

Helseminister Bent Høie var helt klar i SIN poengtering om at det nu måtte bli fred om sykehusene i Norge. Alta kunne ikke få sykehus fordi da ble det færre pasienter i Hammerfest. Det kunne resultere i at hammerfestingene måtte fly til Tromsø. Tenk det. Hvilket argument! Svaret på helseministerens anmodning om stillhet fra folket:

Mange fra Hammerfest ville vært glade for å bli sendt til Tromsø raskest mulig, uten opphold i Hammerfest som mangler kompetanse på de mest alvorlige sykdommene. Det er også mange gravide som heller ville ha født i Tromsø. Det var også mitt valg da jeg var gravid – etter ukyndig behandling i Hammerfest.

Vi lever i et fritt land. Det er i land politikere i Norge ikke liker å bli sammenlignet med, at folk blir trakassert for å jobbe for rettferdighet for syke eldre, sårbare familier og gravide kvinner. Når systemet svikter og folk blir påført prognosetap skal vi liksom holde kjeft? Hvilket land er Høie nærmest?

Helseministeren er bekymret for at Pasienter fra Hammerfest må fly til Tromsø. Vi i Pasientfokus har møtt helseministeren to ganger. Han er ikke lydhør. På tross av all kunnskap han har fått fra pasientenes utfordringer med dagens system – så ønsker han ikke å forstå.

Så er det altså slik at hvis Alta får sykehus er helseministeren bekymret for at pasienter i Hammerfest må reise med fly til Tromsø. Hvor er hans bekymring for de eldre som blir sendt i ambulansebil fra Kautokeino til Hammerfest med hjerte- eller hjerneslag?

Hva med fødende som ligger i ambulansebilen i timesvis? Jeg bare minner om – igjen – Kautokeino har kun E45, med rasutsatte Kløfta, som transport mulighet. Pasienter fra Kautokeino blir sendt FORBI flyplassen i Alta – og videre med ambulansebilen til Hammerfest – ofte i svært dårlig vær.

Oppsummering: Hammerfest har ny flyplass på ønskelisten fra Staten Norge. Fordi de fortjener det. På samme tid blir pasienter fra hele Vest-Finnmark sendt til Hammerfest med ambulansebiler og omlasting – i storm og stille. Ser vi videre ut i fylket så er det faktisk slik: Vardø, Båtsfjord, Berlevåg har flyplass. Likevel blir pasienter med svært alvorlige sykdommer sendt med ambulanseBIL til Kirkenes fire timer ofte i svært urolig vær. Men helseministeren mener altså at Hammerfestingen ikke kan reise med fly til sykehuset i Tromsø, et universitetssykehus med fagpersonell intakt.

På vegne av flokken vår i Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark aksepterer Pasientfokus ikke helseministerens anmodning om stillhet. Vi gjør det heller ikke for folk i distriktene ellers i Norge. Vi heier på Bunadsgeriljaen, barselopprøret og andre opprør.

Skal vi holde kjeft? Nei, det hadde jeg faktisk ikke tenkt å begynne med. Ingen andre i Pasientfokus heller. Pasientfokus tier ikke om urett. Sykehuskampen fortsetter det er politikeres ansvar at så er tilfelle.

Av Irene Ojala.

1. kandidat

Pasientfokus