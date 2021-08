– Bygg innendørshall på Aronnes

Meninger

Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen er store internasjonale friidrettstjerner og bidrar sterkt til den stadig økende interesse og rekruttering til friidretten her til lands. Da er det trist at det i Nord-Norge ikke er muligheter for å gi unge muligheter for helårs trening og utvikling.

Alta Idrettsforening og samarbeidspartenere arbeider for tiden med et prosjekt med bl a ny fotballbane på Aronnes. Revider planene og bygg heller en innendørs hall med både plass for fotballbane og løpebaner.

Dette vil gavne mange, også alle de som vil trene friidrett. Trolig vil Norges Fridrettsforbund og tippemidler kunne bidra til finansiering av et slikt flerbruksanlegg.

Per Tore Bech Nygård