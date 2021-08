– Rasering av Nuvsvågs rutetilbud

Meninger

Anløp av hurtigbåt kun på tirsdager. Dette er fylkesrådens siste utspill vedrørende hurtigbåttilbudet for Nuvsvåg i Loppa kommune. Begrunnelsen er prinsippet om å ikke operere med doble kommunikasjonstilbud. En uttalelse som i beste fall vitner om manglende kunnskap og innsikt i lokale forhold. I verste fall tenderer den til arroganse og på grensen til frekkhet ovenfor Nuvsvågs befolkning og næringsliv.

Hvilken nytte gir hurtigbåten bygdas befolkning på tirsdager? Denne dagen i uka tar båten deg videre til andre bygder i vestre Loppa, og ikke til eksempelvis sykehuset i Hammerfest – stikk motsatt vei.

Bygda har behov for kommunikasjon til og fra Hammerfest. Det er som kjent der nærmeste sykehus er lokalisert, og Nuvsvågs befolkning er avhengige av kommunikasjon til sykehuset på en måte som tillater at de kan komme seg fram og tilbake på én dag.

Arctic Nuvsvåg, ved daglig leder, opprettet tidlig kontakt med Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, vedrørende kuttene i hurtigbåttilbudet for Nuvsvåg. Våre bekymringer ble besvart i e-post 19.november 2020, hvor Fylkesråden skriver «(…) Det er klart at vi må sette oss ned å se på rutemønsteret for både hurtigbåt, ferge og buss der det er aktuelt og det er aktuelt i forhold til Nuvsvåg.

Vi kommer til å anstrenge oss for å legge rutemønsteret opp slik at det i minst mulig grad går ut over passasjer og publikum og kommer til å holde dialog med aktuelle kommuner underveis». Vi registrerer at denne gjennomgangen ikke er avholdt per dato, og at det har vært stille fra Fylkesråden rundt temaet siden nevnte svarmail. Vi ønsker at Fylkesråden kommer på banen og redegjør for hvilke vurderinger som er gjort og hvilke tiltak som skal sørge for at «det i minst mulig grad går ut over passasjerer og publikum».

Hurtigbåt til Bergsfjord og Sandland

Kuttene i rutetilbudet til og fra Nuvsvåg kan fremstå noe underlig om man sammenlikner med de øvrige småstedene i Loppa kommune. Dersom tilbudet til- og fra Nuvsvåg kuttes på grunn av prinsippet om ikke å operere med doble kommunikasjonstilbud - hvorfor opprettholdes hurtigbåttilbudet til bygdene Sandland og Bergsfjord uforandret?

Begge steder har, som Nuvsvåg, muligheter for biltransport til fergeleie og fergetransport videre til kommunesenteret Øksfjord. Felles for alle bygdene er rasutsatte veistrekninger vinterstid og uforutsigbare forhold knyttet til tilgangen på kommunikasjon via ferge. Vi stiller oss undrende til denne forskjellsbehandlingen, og etterspør konkrete svar fra fylkesråden på hvorfor bygdene behandles forskjellig.

Hurtigbåt til Kvalsund

I samme tankerekke kan fokus rettes nordøst. Kvalsund har hurtigbåtanløp tre dager i uken. Er ikke dette også et dobbelt kommunikasjonstilbud? Kvalsund har fergeløs veiforbindelse, hyppige bussavganger og en halv times kjøretur til flyplass. At hurtigbåten skal anløpe Revneshamn betyr ikke at den trenger å tilbakelegge 40 nautiske mil ekstra via Kvalsund tur/retur. Per telefon ble det opplyst fra Haraldstad at dette er politisk besluttet.

Vi ber fylkesråden om utfyllende svar på problemstillingene som er belyst over. I mellomtiden venter vi på båten – som ikke kommer.

Rolf Berge, Arctic Nuvsvåg AS

Ernst Berge, Loppa Spring Water