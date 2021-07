– KrF og kristne er skeives beste venn? Det er kanskje å strekke det litt langt...

Meninger

Takk til KrFs Truls Olufsen-Mehus for hans innlegg “– Ikke mine kjernevelgere som utøver hat og vold mot homofile” i Altaposten 18. juli. Jeg er glad for at Olufsen-Mehus støtter skeives rettighetskamp og er helt enig med ham i at vi har kommet langt i Norge.

– Ikke mine kjernevelgere som utøver hat og vold mot homofile – I flere leserinnlegg i fylkets aviser er det ingen som svarer på min saklige kritikk av pride, FRI-foreningens agenda eller politikk som bygger på skeiv teori. I mangelen på gode argumenter brukes i stedet kreative stråmenn og flere andre logiske brister, skriver Truls Olufsen-Mehus i dette debattinnlegget.

Men jeg må få påpeke at disse rettighetene ikke er KrFs fortjeneste! Hvordan kan jeg hevde det? KrF har faktisk stemt IMOT de fleste endringer som kommer skeive til gode. Jeg nevner kort:

1972: Fjerning av Str.lovens §213 – forbud mot mannlig homoseksualitet.

1993: Innføring av Partnerskapsloven.

1996: KRF foreslår at Partnerskapsloven oppheves.

2001: Rett til stebarnsadopsjon for homofile/lesbiske i registrert partnerskap.

2003: Statsråd Laila Dåvøy (KrF) foreslår innskrenket adgang for homofile og lesbiske til å bli fosterforeldre.

2008: Felles ekteskapslov for homofile og heterofile.

2016: Lov om endring av juridisk kjønn.

Så at KrF er skeive menneskers beste venn, er kanskje å strekke det vel langt? Hvem trenger fiender, med slike venner? KrF får ikke min stemme ved valget.

Stine Iren Ballovarre