Dyrene tar ikke sommerferie

Meninger

Sommerferien er høytid for reportasjer om våre at flere av våre små dyrevenner har en tøff sommer. Hver sommer besøker jeg Dyrenes hus i Bergen. De frivillige i Dyrebeskyttelsen imponerer med deres omsorg for dem som trenger det. Spesielt i år meldes det om rekordmange dumper kjæledyrene i sommerferien.

Koronapandemien har vært en tøff tid for mange, og jeg er glad for at mange har funnet gleden i dyr. Men sommerferie betyr ikke ferie fra det ansvaret man har påtatt seg.

Våre firbente venner fortjener å ha det bra hele året. Vi har kommet et stykke på vei hva gjelder dyrevelferd, men fremdeles mottar Dyrebeskyttelsen og andre mange dyr som folk ikke orker å ta vare på lengre når sommerferien kommer. Det er simpelthen ikke godt nok.

For noen er dyr tilnærmet et «bruk og kast»-produkt. Det er trist å se hvor få som tar dyrenes velferd på alvor. Vi leser konstant om eksempler på dumping av kjæledyr, det er rett og slett hjerterått. Jeg er glad for at vi har fått dyrepolitiet på plass i mange fylker og snart hele landet, men det er enda ikke nok. Om noen kommer over dyr som har blitt dumpet i veikanten er det viktig at man hjelper dyret, men også anmelder saken.

Jeg er forundret over at ikke flere tar seg bryet av å kastere og chippe dyrene sine. Det er ikke spesielt dyrt og man skulle tro det var naturlig når man påtok seg et slikt ansvar. Vi må gjøre mer for å ansvarliggjøre dyreeiere, slik at dyr behandles som levende vesener og ikke som et underholdningsbidrag med en byttelapp.

Husk at kjæledyrene våre trenger kjærlighet hele året.

Silje Hjemdal

stortingsrepresentant for FrP