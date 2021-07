Eksemplet Mette

Meninger

Mette Sønvisen på Montana i Parksenteret er viden kjent for sitt ekstraordinære servicegen og evnen til å behandle kunder og gjester på en helt spesiell måte.

Hun har definitivt oppskriften på hvordan lokale butikker skal konkurrere ut netthandelen. Svaret er genuin service for hver og en som måtte stikke innom. Da kan selv ikke glorete og fargerike bilder på diverse nettsider matche varme smil fra ekte mennesker.

Vi er ikke det minste overrasket over at Mette forleden lånte bilen til vilt fremmede turister, slik en storøyd og overrasket Viviann Tyssebotn fra Bergen opplevde da bilen knelte langt, langt hjemmefra.

Sønvisen har service skrevet i panna før man entrer butikken og den følelsen er viktig for kundene, enten de skal ha bil eller en inngravert trekopp. Akkurat den gjestfriheten er kanskje ikke alltid å anbefale uten videre, men som bergenserne påpekte, etter å ha blitt satt helt ut. Hvorfor stole på oss?

– Bilen er bare en ting, vi har to biler og den ene bare står, der, var svaret fra Mette.

Uavhengig av omfanget av tjenester man tilbyr, fungerer Mette som en guide for oss alle. Ikke bare de som er i butikken. Å være hjelpsom og spandere et smil er positive bidrag til et kollektivt omdømme, enten noen spør om veien eller har behov for hjelp. Å gå det ekstra steget for medmennesker sier noe om folk og kulturen de representerer.

Det gir fellesskapet et løft, men viser også at man har omsorg for andre. De fleste av oss har erfaring som turister og vet hvor viktig det er å bli behandlet med både respekt og velvilje.

Å ta folk på alvor er i seg selv viktig, men i tillitsfulle kunderelasjoner er det alfa og omega. Det å være lokal har en ekstra dimensjon for de fleste av oss, selv om pris og distribusjon naturligvis er elementer som betyr en del.

Å være ja-menneske er imidlertid ikke noen lokal, nordnorsk egenskap, selv om vi liker å tro det. Den bare er der og blir et kvalitetsstempel når den hentes fram. Vi kan alle la oss inspirere av Mette. Etter klamme tider med korona, er det kanskje klemmen som fungerer best.





Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør