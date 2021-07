De som vet at jorda er flat ...

Meninger

Noen tror – unnskyld; vet – at jorda er flat, at Elvis lever, at det aldri har vært mennesker på månen, at angrepet 11. september egentlig var regissert av amerikanske myndigheter, at verden egentlig styres av bloddrikkende pedofile satanister, at 5G og kondensstripene etter fly brukes av myndighetene til å overvåke oss, at menneskelig aktivitet ikke påvirker klimaet; lista over «sannheter» som vi andre naive og uvitende tullinger fortsatt ikke har skjønt, er lang…

Konspirasjonsteoriene lever i beste velgående, også her hos oss – det er bare å lese kommentarfeltene på avisenes Facebook-sider, for eksempel her i Altaposten, der enkelte gjengangere hardnakket hevder at også korona-pandemien bare er en bløff.

Vitenskap og dokumentert forskning tror de ikke på. Som «bevis» for sine vanvittige teorier henviser de gjerne til «kilder» fra YouTube, diverse blogger, Facebook-innlegg og lignende, der budskapet er at vi alle er utsatt for en verdensomspennende sammensvergelse, iscenesatt av en «elite» for å kontrollere oss og på den måten skaffe seg verdensherredømme. En virkelighetsoppfatning til forveksling lik den vi ser blant Donald Trumps tilhengere på ytterste høyrefløy i USA. Det sier vel det meste.

Egentlig er det fascinerende – og ganske så underholdende – å få et lite innblikk i hva som rører seg og diskuteres i disse ekkokamrene – men selv humor blir fort kjedelig når de samme vitsene blir gjentatt i det uendelige…

Så til dem som på Altapostens Facebook-side fortjenstfullt, men akk så forgjeves har forsøkt å få til en fornuftig dialog med noen av våre lokale konspirasjonsteoretikere, er det bare å si: Tusen takk for at dere prøvde – men gi bare opp. Det har ingen hensikt. Det nytter ikke. Den amerikanske komikeren Groucho Marx’ alltid like aktuelle utsagn har nok gyldighet også her: Ikke kom trekkende med fakta – det bare kompliserer saken!

Et lite hjertesukk til slutt: Nå har jo den absurde kjendisdyrkelsen i deler av den norske rikspressen klart å gjøre det til en stor og viktig sak at denne C-kjendisen «Charter-Svein» har brent munnbindet sitt! Nå står det jo enhver fritt å gi uttrykk for den forvirring som råder i hans hode, har den gamle Høyre-kjempen C. J. Hambro en gang uttalt, men var det virkelig nødvendig å gjøre denne fyren, som ikke har utmerket seg med annet enn å skråle og skratte og promotere seg selv i idiotiske tulleprogrammer på TV, til en viktig stemme i samfunnsdebatten?

Magnar Leinan