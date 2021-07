– Prognosene tilsier mer ustabilt vær med stengte fjelloverganger

Meninger

På foretaksmøtet den 27.01.2020 ble det bestemt at Helgeland skulle ha to sykehus, henholdsvis i Mo i Rana og i Sandenessjøen. Begrunnelsen for vedtaket er avstander, værforhold og klima.

På bakgrunn av dette mener Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 9 Nord at det må iverksettes politisk vilje for akutt- og fødetilbud i Alta. Akutt- og fødetilbud i Alta vil favne både Alta, Kautokeino, Loppa og Kvænangen, og til dels Karasjok.

Dette med begrunnelse i at prognoser i fremtiden tilsier at vi vil få et mer ustabilt vær med tilhørende stengte fjelloverganger, innstilte fly og båtavganger vinterstid. Når Sennalandet, Kvænangsfjellet, Hatter og veien fra Kvalsund til Hammerfest er stengt samtidig, er det bare Alta som er tilgjengelig innen rimelig tid fra landeveien til de overnevnte stedene.

Avstander, vær, klima og tilgjengelighet tilsier at det burde være akutt- og fødetilbud flere steder i Vest-Finnmark. Ser man på avstanden er det kortere fra Mo i Rana til Sandnessjøen i kjøretid enn det er mellom Hammerfest og AltaNorsk Arbeidsmandsforbund avdeling 9 Nord ber de politiske partier på Stortinget om å jobbe for et akutt- og fødetilbud i Alta.

Arbeidsmandsforbundet

Avdeling 9