– Hva er påstanden om at det ikke er grunnlag for et sykehus i Alta basert på?

Meninger

I forbindelse med at det skulle bygges nytt sykehus i Narvik så ble det gjort grundige vurderinger om hva det nye sykehuset skulle inneholde av tilbud. Dette ble gjort i forbindelse med nasjonal helse- og sykehusplan som ble vedtatt i 2017. Det ble da vedtatt at sykehuset fortsatt skulle ha føde- og akuttavdeling ved sykehuset. Sykehuset er nå under bygging, og skal stå ferdig i 2024.

Narvik sykehus er et forholdvis lite sykehus. Pasientgrunnlaget er ca 27.000 innbyggere. Avstanden fra Narvik til Harstad er 100 kilometer. Antall fødende som utgjør pasientgrunnlaget er ca 220 per år. Det er ingen vinterstengte veier mellom Narvik og Harstad. Til sammenligning har Alta, Kautokeino og Loppa ca 25.000 innbyggere. Avstanden fra Alta til Hammerfest er 141 kilometer. Antall fødende i de tre kommunene er ca 280 per år. Veien mellom Alta og Hammerfest var stengt til sammen 36 døgn (10% av hele året) vinteren 2019/2020.

Som vi ser av sammenligningen mellom Narvik sykehus, og et eventuelt sykehus i Alta, så er det ingenting som tilsier at ikke Alta skal kunne få et sykehus. Vi har noenlunde samme pasientgrunnlag, vi har flere fødende per år, vi har lengre avstander til nærmeste sykehus. I tillegg har vi en fjellovergang (Sennalandet) som var stengt 36 døgn vinteren 2019/2020. Det er 10% av hele året, i tillegg kommer alle de døgnene hvor det er veldig dårlig vær (men ikke nok til at veien er stengt). Dette er et problem som en ikke har på strekningen mellom Narvik og Harstad. Så hvorfor blir ikke de vektige argumentene om et sykehus i Alta ikke engang vurdert? Mens andre steder i Norge så flommer en over av utredninger når sykehusstrukturen skal bestemmes.

Ut fra sammenligningen over er det legitimt å stille en del spørsmål. Hva er det som gjør at det er faglig og økonomisk forsvarlig å bygge sykehus i Narvik og ikke i Alta? Hva er det som gjør at det er faglig forsvarlig med en fødeavdeling i Narvik og ikke i Alta? Hvorfor kjempet legeforeningen i Troms med nebb og klør for føde- og akuttavdeling i Narvik, mens legeforeningen i Finnmark kjemper med nebb og klør mot en føde- og akuttavdeling i Alta?

Hvorfor ble det gjort grundige utredninger når nye Narvik sykehus skulle bygges, men man ikke vil røre med ildtang i utredninger om et eventuelt sykehus i Alta? Hvordan kan man hevde at nasjonal helse- og sykehusplan står i veien for et sykehus i Alta selv om pasientgrunnlaget er noenlunde det samme, det er flere fødende, det er mye lengre avstander og det er mye verre vær i Altaregionen enn i Narvikområdet (og i Narvik vedtok Stortinget nytt sykehus)?

Det er på tide at en legger frem hele bildet når en diskuterer sykehus til Alta. Det kan ikke være slik at en henviser til nasjonale utredninger om akuttsykehus og fødeavdelinger som er på et teoretisk nivå (60 000 innbyggere, 400-500 fødsler), og som ikke passer inn i dagens eller fremtidens sykehusstruktur. I så fall burde nye Narvik sykehus aldri blitt bygd. Det samme gjelder sykehuset i Sandnessjøen som nå er under planlegging. Vi har en geografi i Norge som gjør at en ikke kan lage slike sjablonger for helsetilbud over hele landet.

Vi krever likebehandling og vi krever at våre behov blir vurdert på lik linje med befolkningen i Narvikområdet og i Helgelandsområdet. Vi krever sykehus med føde- og akuttavdeling i Alta.

Trine Noodt

Stortingskandidat

Venstre