Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønn og andre skeive i Troms og Finnmark: Vi ser dere

Meninger

I et demokratisk samfunn organiserer folk seg, i protest, parade - og politikk. Truls Olfsen-Mehus, førstekandidat på KrFs stortingsliste i Troms og Finnmark slår inn åpne dører når han forkynner at Pride er politisk motivert:

“Det handler ikke om kjærlighet lenger”

Troms og Finnmark for alle

Selvfølgelig er Pride politisk motivert. Motivasjonen er ønsket om frihet fra forfølgelse, hat, diskriminering og utenforskap. Det Pride ikke er, er partipolitisk. Vi som deltar i Pride har ikke annet felles enn vår støtte til familie, venner, naboer, sambygdinger og skeive over hele verden.

Troms og Finnmark trenger alle sine innbyggere, og skal her være levelig for alle må vi noen fordommer til livs.

Fortsatt flytter ungdom fra bygdene i frykt for å avvises for hvem de er. Voksne og eldre lever med livslange hemmeligheter. Vi vet hva konsekvensene er for skeive i samfunn som ikke har plass til dem: Utenforskap, vold, dårlige levekår og helseproblemer forfølger særlig utsatte minoriteter.

– Korstoget mot Pride – Er holdningene til Olufsen-Mehus representativ for kolleger og medlemmer i KrF, spør Altapostens redaktør på lederplass.

Pride er mangfold

Derfor feirer vi Pride. Pride er mer enn en merkevare og tilhører ikke organisasjonen Fri. Den tilhører alle som sympatiserer med kjerneverdiene om samhold, respekt og toleranse. LHBTIQ-personer og allierte er ikke homogene grupper som alle er enig i politikk, uttrykk eller livsstil. Derimot - Pride er mangfold.

I sin "faktabasert kritikk" av Fri, Rosa kompetanse og Pride gjentar Olfsen-Mehus gamle og usanne myter: Skeive organisasjoner jobber for pedofile, barn læres opp til å adoptere "nye" kjønn, idretten dør og ingen lytter til forskning.

Disse absurde påstandene stemmer ikke. Skeive utgjør ikke en trussel mot hverken barn eller samfunn, og de ble ikke født i går. Hele mennesket, med alle sine varianter og farger, var med fra start. Forskjellen i dag ligger på frigjøring.

Vi gjemmer oss ikke

Til slutt vil vi tiltale Olfsen-Mehus kamp mot transpersoners eksistens. Det skal ikke stå uten motstemme i våre fylker. Om Troms og Finnmark KrF enes, står SV mot.

Transpersoner finnes. De utsettes for hatkriminalitet og diskriminering, og må navigere mangelfulle helsetilbud i cis- og heteronormative systemer. Hver tredje transperson i norden har forsøkt å ta sitt eget liv.

Det må vi endre.

SV har programfestet vårt arbeid for LHBTIQ (ekstern lenke). Vi gjemmer ikke vår politikk på Facebooksider med meterlange ruller. Vi er krystallklare i vår støtte:

Happy Pride. Ingen er fri før alle er med.

Fylkesstyret

Troms og Finnmark SV