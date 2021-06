Behandlingstilbudet ved Klinikk Alta

Meninger

Mens det i media gjerne er fokus på tjenester Alta burde hatt, men mindre på tjenester som alt er der, ønsker Finnmark legeforening her å gjennomgå eksisterende tilbud, samt planer som foreligger i regi av Finnmarkssykehuset for å videreutvikle tjenestene. *

Utbyggingen av Alta helsesenter med nye spesialistlokaler sto ferdig i 2019, og ble formelt åpnet i desember samme år.

Klinikk Alta tilbyr primært spesialisttjenester til innbyggerne i Alta, Kautokeino og Loppa. Dette tilsvarte pr. 1. januar 2021 en befolkning på 24.516 mennesker.

Klinikken har samordnet somatikk (fysiske sykdommer) og psykiatri (mentale sykdommer), som også omfatter behandlingstilbud til forskjellige former for avhengighet. Samlede arealer til klinikken er på ca. 9.000 kvadratmeter. Fra januar 2020 har klinikken hatt egen klinikksjef.

Til sammen har 181 ansatte sitt arbeid ved Klinikk Alta. 86 arbeider innen somatiske helsetjenester, 87 innen psykiatrien, mens åtte har oppgaver som omfatter begge fagområder, inkludert administrasjon av virksomheten.

Omfanget av tilbudet

I 2020 hadde Klinikk Alta 35.228 pasientkonsultasjoner, eller nær halvannen konsultasjon i gjennomsnitt pr innbygger i opptaksområdet. Det var 7.134 liggedøgn ved sengeenhetene.

Innen avdeling somatikk var det 12.470 røntgenkonsultasjoner og 11.500 konsultasjoner hos de ulike spesialistene. Ved somatisk sengepost var det 2.720 liggedøgn. Det var 75 fødsler ved fødestua.

Ved avdeling for psykisk helsevern var det i 2020 3.147 konsultasjoner innen barne- og ungdomspsykiatrien, mens det var 7.261 voksenpsykiatriske konsultasjoner. Ved døgnenheten for det psykiske helsevernet var det 3.674 liggedøgn i 2020.

Avdelingen for avhengighetsbehandling hadde ved ruspoliklinikken 801 konsultasjoner, mens det ved døgnenheten for avhengighetsbehandling var 740 liggedøgn i 2020.

Røntgentjenestene

Ved røntgenenheten tilbys det, i tillegg til alminnelig røntgen (skjelett, lunger, hjerte, buk), også CT, MR og ultralydundersøkelser. CT maskinen er døgnbemannet av teknisk personell i Alta, og Radiolog (spesialist i billedundersøkelser) i Hammerfest, og det kan tas øyeblikkelig-hjelp-CT av hjerneslagpasienter. I samråd med vakthavende indremedisiner i Hammerfest, kan det startes med trombolyse (plumbo- oppløsing av blodproppen) allerede i Alta før transport til slagenheten ved Hammerfest sykehus.

Somatisk sengeenhet

Denne gir tilbud til inneliggende pasienter innen indremedisin, ortopedi, alminnelig kirurgi, gynekologi og kreftbehandling.

Fødestua

Her tilbys generell svangerskapsomsorg, fødsler basert på nasjonale utvelgelseskriterier, barselomsorg (den første tiden etter fødsel), følgetjeneste og hjemmebesøk etter fødsel. Ut over ordinære ultralydundersøkelser har fødestua fra 2018, som første plass i Europa, også mulighet for robotassistert ultralyd fra gynekolog (spesialist i kvinnesykdommer) i Hammerfest.

Spesialistpoliklinikken

Denne har regelmessig besøk av spesialister i nefrologi (nyresykdommer), kardiologi (hjertesykdommer), nevrologi (sykdommer i nervesystemet), dermatologi (hudlege), øre-nese-halslege, pediatri (barnelege), allergologi (lege som er spesialist på allergisykdommer), ortopedi (kirurgi i skjelettet), allmennkirurgi, revmatologi (spesialist i bindevevssykdommer) , urologi (spesialist i de nedre urinveier), gastroenterologi (indremedisiner med tilleggsutdanning innen mage/ tarmsykdommer), gynekologi (spesialist i kvinnesykdommer) og ernæringsspesialist.

Poliklinikken har en egen dialyseenhet med spesialutdannede sykepleiere, som betjener til sammen fem dialyseapparat, slik at nyresviktpasienter kan behandles lokalt i påvente av nyretransplantasjon.

Poliklinikken gir også tilbud om lokal kreftbehandling. Tilbudet omfatter nå også befolkningen fra Kvænangen.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Poliklinikken foretar vurdering, utredning og behandling av barn og ungdom mellom 0 og 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Poliklinikken har et eget ambulant team for å nå barn og unge i deres egne omgivelser.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)

Poliklinikken foretar vurdering, utredning og behandling av personer over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Som del av behandlingen tilbys gruppeterapi og fire dagers konsentrert behandling for panikkangst.

Døgnenhet psykisk helsevern

Sengeposten er innrettet som en korttids- og krisepost, og gir et bredt allmennpsykiatrisk tilbud. Den har 12 sengeplasser. Innleggelser er basert på frivillighet og for akuttpasienter er målet at innleggelse kan skje innenfor 24 timer.

Døgnenhet avhengighetsbehandling

Døgnenheten foretar utredning og behandling av avhengighet som rus og spilleavhengighet. Innleggelsene er basert på frivillighet. Enheten har seks sengeplasser.

Ruspoliklinikk

Poliklinikken foretar vurdering, utredning og behandling for personer over 18 år med avhengighetslidelser. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) gjennomføres i regi av poliklinikken.

Vurderingsteam rus

Teamet vurderer henvisninger for rusmiddel- og spillavhengighet for pasienter i hele Finnmark. Teamet vurderer henvisninger for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for pasienter i hele Finnmark.

Framtidsplaner i tidsrommet 2022-2025

Somatikk

Finnmarkssykehuset planlegger bygging og igangsetting av flere operasjonsstuer i Alta. Det tilrettelegges for økning i cellegiftkurer. Pasienter med mage/ tarmsykdommer planlegges overført fra UNN/Hammerfest sykehus til Klinikk Alta. Det planlegges for flere infusjoner innen gastroenterologi og revmatologi.

Det planlegges å få et bedre samsvar mellom hvor pasientene bor og hvor de tilbys polikliniske undersøkelser. Det tilrettelegges for at flere pasienter kan få tatt øyebunnsbilde i Alta, dette er spesielt viktig for pasienter med diabetes.

Det planlegges å legge til rette for at pasienter i Alta kan få gjort flere av sine kontroller hos spesialister ved Universitetssykehuset i Nord-Norge via e-konsultasjonssamtaler.

Det planlegges også for videokontroller i ortopedi.

Psykisk helsevern

Det planlegges etablert et oppsøkende team (FACT - Flexible Assertive Community Treatment) for å nå voksne med behov for hjelp for psykiske plager, i et samarbeid med Alta kommune.

Det planlegges etablert et oppsøkende team (FACT) for barn og unge med behov for hjelp for psykiske plager, i et samarbeid med Alta kommune.

Det planlegges en utvidelse av antall døgnplasser ved Døgnenheten for det psykiske helsevernet fra 12 til 15 plasser i 2024.

Det planlegges etablering av gruppetilbud for flere sykdomsgrupper.

Avhengighet

I løpet av 2021 ønsker man å få etablert to avrusingsplasser i Alta. Fagkompetansen skal spisses mot rus og avhengighet i Alta. Målet er å utvikle en bred fagplattform innenfor fagbehandling, som hele Finnmark kan gjøre seg nytte av. Dialektisk adferdsterapi (DBT) er planlagt utviklet som behandlingsform innenfor døgnenheten. Kompetansen som planlegges utviklet vil også omfatte spillavhengighet og avhengighet etter bruk av anabole steroider.

I et samarbeid med det psykiske helsevernet planlegges etablering av oppsøkende team (FACT) for voksne.

*Gjennomgangen er basert på informasjon Finnmark legeforening har mottatt fra Finnmarkssykehuset.

Av Finnmark legeforening

ved leder Paul Olav Røsbø