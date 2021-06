Redaktører og spinndoktorer

Meninger

Reginiussen rotet seg helt vekk da han som styreleder i avisa Nidaros ba redaktøren skrive om sex for å øke salget av avisen. Det gikk ikke. Nå har han funnet det best å trekke seg som styreleder. Normalt sett er det redaktøren som har ansvaret for avisens redaksjonelle linje. Omdømme til avisene, han har ledet, har han frynset kraftig opp.

Politiske journalister kan man dele opp i et A og B-lag. Disse journalistene tenderer til å rykke ned til B-laget, dersom de ikke omtaler en sak slik som spinndoktorene har presentert den i utgangspunktet.

Det har vært interessant å lese konklusjonen til studenter, som har fordypet seg i maktforholdet mellom politiske journalister og spinndoktorer.

Studentene var, etter å ha studert PR og samfunnspåvirkning i tre år på Markedshøyskolen, blitt inspirerte til å skrive en bacheloroppgave om politisk kommunikasjon. I bacheloroppgaven skriver de at formålet er å generere ny kunnskap om maktforholdet mellom politiske journalister og spinndoktorer for de politiske partiene på Stortinget.

Studentene skriver videre, med utgangspunkt i Aftenposten som case, at medialiseringen av politikken har ført til en økende rolle for rådgivere generelt og en profesjonalisering. Dette er noe av grunnen til at studentene stilte spørsmålstegn om hvordan maktforholdet er mellom politiske journalister i avisen og spinndoktorer i de politiske partiene på Stortinget.

Et av hovedfunnene i denne kvalitative studien er at det eksisterer A og B-lag. De politiske journalistene tenderer til å rykke ned til B-lag dersom de ikke omtaler en sak slik som en spinndoktorene har presentert den i utgangspunktet. Studien viser også at spinndoktorene besitter en god journalistforståelse og er profesjonelle.

Men til tross for at spinndoktorene tilbyr informasjonssubsidier, så velger likevel de fleste journalistene å ikke delta i maktspillet. Journalistene er klare på at de kan bli lurt. Noen av dem går likevel på spinndoktorens limpinne.

Arne Pedersen, Vestre Jakobselv