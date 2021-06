Om flagging på halv stang

Meninger

Det viste seg at vi begge hadde merket oss en gjennomført slurv. ”Kan ikke du skrive om dette i avisa, slik at de retter dette opp”, sa han, sannsynligvis fordi jeg har skrevet litt om flagg tidligere. ”Det kan jeg gjerne gjøre, men det kan du også”, svarte jeg . Jeg ville gjerne at andre som tenker som meg, gir uttrykk for sitt syn i avisene.

Jeg glemte dette etter hvert, men nå er det en høvelig anledning til å komplettere lista over brudd på regler for flaggbruk i kommunens regi.

Flagging på halv stang: Flagget heises først til topps. Deretter fires det ned til en tredel av stangen vises over flagget. På vedlagte bilder fra Altagård og rådhuset henger flaggene alt for lavt. Kommunens flaggsjef bør nok sette seg inn i regler for flaggbruk.

Frithjof Heitmann