– Glad for at jeg bor i en kommune som stiller opp

Meninger

De siste to årene har vært spesielle for mange, både nasjonalt og internasjonalt. I en tid hvor barn, ungdom og voksne ikke kan møtes, par ikke kan gifte seg, og barn til tider ikke kan møtes til trening.

Da er det viktig for både meg og de offentlige aktører å vise samfunnet at vi står sammen og at dette et noe vi som ett folk kommer oss gjennom. Det finnes ingen oppskrift, det finnes bare retningslinjer, lover og begrensninger. Hvordan skal vi samles?

Jeg er så heldig at jeg får jobbe i Alta kommune. Jeg presenterte ideen om å heise Norges største flagg til 17. maikomiteen. Den ble mottatt med applaus! Flagget kostet ca 25.000 kr + dugnadshjelp til en verdi av det mangedobbelte. Flagget er pent behandlet og kan sikkert både selges eller brukes om igjen av Alta kommune.

Det skrives at programmet på 17. mai framsto som en kopi av fjoråret, men er det en ting vi har lært gjennom denne pandemien, er at om noe funker, så trenger du kanskje bare å tilpasse det litt? Programmet var tilpasset, det ble arrangert flere popup-konserter, flere og mer tilpassete arrangementer som både ble streamet og vel dokumentert både gjennom media og sosiale medier.

Men noen nyvinninger var det å se under årets feiring. Det var flyttet litt på markeringene på bautaene, og småflyklubben viste seg over Alta – og ja, vi heiste Norges største flagg på stang!

Det koster ikke mye å glede mange mennesker, spesielt ikke i Alta. Vi er heldige som har lokalt næringsliv, privatpersoner og organisasjoner som stiller opp når vi spør.

Men hvorfor feirer vi Norges nasjonaldag? Vi feirer egen grunnlov, friheten og vi feirer det norske folk. Gjennom historien har nettopp vi, alle sammen, stått i lag i de vanskelige periodene av vår historie. Vi har gått i krig, opplevd terror og pandemi, nasjonaldagen er en klapp på skuldra til alle før oss og ett takk, takk til de som kjempet og de som fortsetter kampen. Kampen for frihet, selv under en pandemi.

Sykepleiere, lærere, treneren på idrettslaget, korpset og alle andre som vær dag står opp for å gjøre meg og deg trygge. Vi skulle gjerne gitt en klem, sagt takk og tatt hverandre i hånda når ting er tøft. Dessverre kan vi ikke det nå. Vi må vise det.

Ideen om Norges største flagg var en ide om å skape nasjonalfølelse, samhold og en markering som alle kunne delta på. Selv om Alta skulle gått i lockdown, noe vi var veldig nære. Da kunne ikke barna båret flagg, korpset spilt og ordføreren takket de som kjempet. Da ville vi feiret dagen alene, da ville flagget representert oss alle. Det ville vært en stille, men viktig markering.

Vår rikskanal gjorde flagget til konkurrent, en konkurrent mot andre med samme intensjon. Samholdet, og kanskje var det akkurat det som gjorde mange stolt av det fine flagget. Vårt flagg. Ingen ble tapere og ingen vinnere. Nord-Norge hadde uansett markert seg, vi sto sammen om å bygge på samholdet i kommunene våre.

Flagget ble heist klokken 08.00 med korps og kor, slik ett flagg av denne dimensjonen fortjener. En lokal entrepenør stilte mannsterk for å hindre flagget i å treffe bakken, de lyktes.

Gjennom hele helgen hadde de laget en bom, for å få heist flagget som kom med for få festepunkter. Uten entrepenøren og deres folk ville aldri flagget kommet til topps. Ja, for noen så det ut som flagget ikke rakk toppen, men den var absolutt så høyt oppe som det kunne være, forsvarlig. For når flagget skulle ned var det en kamp mot vinden, i dugnadsånd stilte entrepenøren opp hele dagen, både for heising og firing, de hadde en plan.

Men vinden kom og klokken ble 21 – og flagget måtte ned, vi var mange som arbeidet iherdige for å senke flagget. Til slutt måtte vi legge plast på parkeringen for å få det ned på en forsvarlig måte, plasten som var helt ren ble lagt for å hindre flagget i å nå bakken. En fattig trøst, hengerene som stå klare kunne ikke brukes. Vinden var for sterk.

Jeg er glade vi bor i en kommune hvor vi stiller opp, hvor ordfører takker innbyggerne og hvor vi kan bruke litt penger på noe som kunne glede oss alle. Uansett hvor og hvem vi var. Det er det vi altaværinger er, vi er stolte over alle de som stiller opp, næringslivet og de på dugnad. Alta er en dugnadsby, takk Alta. Dere gjør byen vår flott hver eneste dag, uten dugnaden ville vi ikke vært den samme.

Og avslutningsvis, av hensyn til flaggregler vil jeg fraråde på det sterkeste å klippe opp flagget. Det skal forhåpentligvis i dugnadsånden få vaie fritt i krana, også neste år.

Håkon Kristian Haldorsen

En uoffisiell, kreativ flaggsjef