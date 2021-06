Engasjementet for sykehus

Meninger

Jeg har fått et interessant svar fra legeforeningens leder Røsbø i Finnmark på mitt leserinnlegg med argumenter for hvorfor det er naturlig å legge en fødeavdeling til Alta, der tyngdepunktet av gravide i Finnmark befinner seg.

Når forventninger ikke kan innfris Kanskje er det dermed hennes forventninger, og ikke Finnmark legeforenings synspunkter, det er noe galt med? Spør lederen i Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø.

Legeforeningen mener at mitt engasjement for en fødeavdeling og akuttkirurgi i Alta er brolagt med urealistiske politiske målsettinger, uten faglig forankring, og at det eneste jeg bidrar med er å spre frykt og engstelse i befolkningen.

Jeg er sterkt uenig i dette. Min vei for en bedre helsetjeneste for befolkningen har derimot vært brolagt av sterk motstand, fra ulike miljøer som tviholder på en gammel sykehusstruktur, som ikke er tilpasset verken pasientgrunnlag eller hvor folk bor.

Legeforeningen mener tydeligvis at alt er glimrende og at folk i Alta ikke har noe å syte over. Jeg kjemper altså for en ikke-sak. Det er hvis bare noe jeg finner på, for å ha en politisk agenda som ser bra ut for meg som politiker.

Si det til alle de som gikk i tog i Alta den 27. august 2017. Jeg er ikke alene. Mine mål er ikke «politiske målsettinger» (hva nå det måtte bety), men et faktisk ønske og brennende engasjement for å gjøre tilværelsen og livene bedre for de som kjenner på kroppen hva det vil si å bo langt fra sykehus. Mitt engasjement handler om å sette pasientene i fokus, og sørge for at de helsekronene vi har til rådighet blir brukt på best mulig måte til fordel for befolkningen.

Legeforeningen mener visst at alle dere som gikk i toget tar helt feil, for dere har det egentlig helt utmerket, og er blitt forledet til å tro at dere har det dårlig på grunn av slike som meg.

Det er sterkt beklagelig at legeforeningen ikke har skjønt at det er motsatt. Mitt engasjement kommer av alle pasientene og innbyggerne som forteller om sine opplevelser. Deres historier vitner om et sykehustilbud som ikke er i samsvar med det en må kunne forvente av likeverdige sykehustjenester i Norge. Stemmene kommer ikke til å slutte å fortelle sine historier, fordi så lenge helseforetaket tviholder på en gammel sykehusstruktur, så går ikke dette over. Det vil bli verre, om ikke større endringer skjer, når andelen eldre i befolkningen i Alta dobles fra dagens nivå.

Legeforeningen etterlyser fakta og faglighet fra meg. Ja, la oss ta for oss fakta, eller mangel på sådan.

Hvor i all verden var legeforeningen da vi framsatte krav om en samfunnsøkonomisk konsekvensanalyse som faktagrunnlag for sykehusstruktur i Vest-Finnmark? Nå husker jeg ikke om legeforeningen i det hele tatt mente noe om saken, dette var i 2014, men det jeg vet helt sikkert, er at det var ingen støtte å få fra den kanten.

Legeforeningen etterlyser fakta, men å bestemme lokaliseringen av et nytt sykehus for hele Vest-Finnmark, da er det ikke lenger så nøye med dokumentasjon av hvilket alternativ som vil være til beste for pasienten. Fordi dette var bestemt på forhånd. En beslutning, uten faktagrunnlag, som legeforeningen sammen med helseministre og helseforetak beskyttet for alt i verden (Og beskytter den dag i dag).

Oslo Economics ga i 2016 ut rapporten «Samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark». Rapporten ble bestilt av Alta kommune som følge av at Helse Nord (som en skulle forvente ville sørge for et grundig beslutningsgrunnlag) ikke gjorde dette selv. Oslo Economics konklusjon er at det er sannsynlig at Alta vil være den best egnede plassering av et nytt akuttsykehus i Vest-Finnmark.

Når vi er inne på fakta. Andelen fødsler i Finnmark hjemmehørende i Alta var i første kvartal i år 39.6 prosent. Vi vet også at andelen fødsler for kvinner i Alta øker i Finnmark, i likhet med folketallsutviklingen. Plusser vi på tallene fra Loppa og Kautokeino, så er det sannsynlig at andelen kvinner som kunne ha født på Klinikk Alta, er et sted mellom 40 og 50 prosent. Fakta er at det er fødende nok i Alta-regionen til at det kunne vært en fødeavdeling ved Klinikk Alta. Fakta er også at vi sender flesteparten av alle fødende veien over Sennalandet for å føde. Skulle ikke helsetjenestene være så nær pasientene som mulig? Bør ikke da et helsetilbud legges der et tyngdepunkt av pasienter befinner seg, i dette tilfelle fødende i Alta-regionen?

Fakta er også at ved Klinikk Alta så bruker Finnmarkssykehuset kun mellom 6-8 sengeplasser av totalt 14 sengeplasser, fordi Finnmarkssykehuset ikke ser seg råd til å ta i bruk alle. Mer presist: pasientene i Alta og omegn skulle hatt 14 sengeplasser. Alta kommune har i tillegg 6 sengeplasser som er fire kommunale akutte sengeplasser og to for lindrende behandling.

Jeg synes dette er faktagrunnlag nok til å stille seg kritisk til omfanget av sykehustjenester innbyggere med behov for en sykehusseng får i Alta. I januar 2022 flytter Alta kommune sine 6 plasser ut av Klinikk Alta. Hva gjør Finnmarkssykehuset da? Fortsetter med dagens tilbud og drifter klinikk Alta med 12-14 tomme sengeplasser? Slik jeg tolker legeforeningen er dette helt greit, fordi vi har et utmerket tilbud og da er vel ikke dette heller noe verdt å ta kampen opp for.

En annen interessant sak å nevne, når vi er inne på engasjement og fakta og slikt. I forbindelse med forrige nasjonal helse- og sykehusplan ble det vurdert å legge ned fødeavdelingen ved Narvik sykehus. Den gangen engasjerte legeforeningen seg sterkt i saken, protesterte kraftig på forslaget om «nedgradering» til en fødestue, og kjempet for å beholde fødeavdelingen i Narvik.

Deres landsstyre vedtok i 2015 at faglig forsvarlighet, god beredskap og trygghet for befolkningen må veie tyngst i landets sykehusstruktur. De vedtok også at reisetid, geografi og værforhold er tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full akuttberedskap. Helseminister Høie vedtok i foretaksmøtet våren 2017 at Narvik fikk beholde fødeavdelingen. Legeforeningens engasjement for de fødende sitt ve og vel, begrunnet i avstander, geografi, værforhold, trygghet og god beredskap hadde ført frem. Helse Nord konkluderte den gangen at det var fullt ut faglig forsvarlig med ca 230 fødsler i året ved Narvik sykehus. Helse Nord konkluderte også med at det var faglig og økonomisk forsvarlig å videreføre Narvik sykehus med et pasientgrunnlag som ligger under det et sykehus i Alta vil kunne ha.

Det er faktisk skuffende at ikke legeforeningen kan vise den samme forståelse og engasjement for fødende i Vest-Finnmark. Det kan jo være at geografi og værforhold, trygghet og god beredskap måles etter andre målestokker i Finnmark enn resten av landet.

Statens helsetilsyn har nettopp undersøkt om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige ambulanseflytjenester. Noe som jo er en særdeles relevant problemstilling for befolkningen i Alta-regionen, der nettopp ambulanseflyet skal være tryggheten vår, og kompensere for lange avstander til akuttsykehus.

Rapporten viser noe vi har sagt i mange år: pasienter kommer for sent til akutt hjelp. Helsetilsynet sier i sin rapport: «Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, og faktorer innenfor tjenestens kontroll har bidratt til forsinkelsene. De regionale helseforetakene har dermed ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester.»

Når statens helsetilsyn sier de har identifisert en rekke faktorer som bidrar til forsinkelser for pasienter, og har som overskrift på sin hjemmeside «Uforsvarlige ambulanseflytjenester», ja da tenker jeg som så at legeforeningen får bare betvile mine faglige kvalifikasjoner til å ha en mening om helse og akutthjelp. Men jeg synes Statens helsetilsyn sin rapport bør tas opp til diskusjon og ettertanke for legeforeningen. Kanskje det er på tide å lytte til hva innbyggerne og pasientene har forsøkt å fortelle dere om i mange år, om ikke annet?

Legeforeningen kan være sikker på en ting. Jeg kommer ikke til å sitte stille og se på at tilbudet om sykehustjenester ikke fungerer som det burde. Jeg kommer ikke til å tie stille fordi legeforeningen forsøker å skremme engasjerte mennesker som meg selv til taushet, med at vi sprer frykt i befolkningen.

Jeg lover at jeg fremdeles skal jobbe for bedre helsetjenester i Alta, med en fødeavdeling og et akuttilbud. Det er min målsetting å gjøre noe med dette, og veien dit er å påvirke de politiske beslutningene som må til for å få til en endring. Det er hvorfor jeg er politisk engasjert. Derfor stiller jeg til valg.

Trine Noodt

Venstre