– Vi kan ikke tenke oss en mer ekte turistattraksjon

Meninger

På høyden med store attraksjonerUtsikten kan ta pusten fra de fleste, men det er flere grunner til å bruke store ord og uttrykk om Halddetoppen der renovert og praktfulle bygg nå kneiser over Alta og Finnmark.

Fredag formiddag var mange samlet på toppen for å markere og feire gjenåpningen av bygningene, som er bakteppet for en av de mest spektakulære historiene i nord. For ikke å si hele landet. All ære til kommunen og universitetet som har reist nødvendige millioner for å sikre toppen for fremtiden.

Men enn 900 meter over havet ble Sukkertoppen arnestedet for det første nordlysobservatorium, der professor Kristian Birkeland hadde sitt virke. Det benevnes ofte som starten på Universitetets historie, samtidig som Birkelands Hydro-eventyr sammen med Sam Eyde ble litt av en oppfølging.Fremfor alt er det grunn til å la seg fascinere av det ble fast virke og bosetting på toppen. Det er historisk sus over at familien til bestyrer Andreas Krogness var på plass denne helga.

Vi kan ikke tenke oss en mer genuin turistattraksjon enn Haldde-toppen. Mange har da også presentert store og velmente planer for masseturisme hit, fra taubane til safaribiler, men kanskje den renskårne og nakne toppen i værharde Finnmark er den delen av historien som virkelig appellerer.

Kanskje det er kulturrelaterte, guidete turer hit som virkelig kan bli en attraksjon på sikt, for eksempel kombinert med matopplevelser og overnatting. I moderne turisme skal det gå slag i slag, men det kan bli vanskelig med en så krevende tur til topps.

Det vil også ta sin tid hvis man vil yte selve historien rettferdighet, så da er det kanskje ikke hit den travle cruiseturist aller helst vil. Som Finnmark for øvrig, tror vi det uberørte kan appellere og skape en snakkis.

Vi ser forsåvidt ikke den helt store motsetningen om man vinterstid har skånsom scootersafari til Halddetoppen, forutsatt at sikkerheten er satt i høysetet og at alle forholdsregler tas.

Alta Event mener de kan skape trygge og gode rammer, slik de har gjort under prøveturer. På denne tiden av året vil vil det være lavbluss på turer hit. Ansvarlighet og respekt blir nøkkelen for hvordan man skal og bør håndtere denne skatten, som Alta-samfunnet setter så høyt. Det er i sannhet et hellig fjell og en stor arv vi har på Haldde.