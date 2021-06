– Jeg er trist og jeg er skuffet

Meninger

Jeg anser meg selv som en tålmodig person. En person som har mye forståelse og tar fatt på alle nye utfordringer i livet med optimisme, pågangsmot og ikke minst kjærlighet. Men koronasituasjonen har satt dype spor i meg, som mange andre. Jeg ønsker å dele noen tanker her. Fordi jeg vil at folk skal vite.

Det har gått 17 måneder og en dag siden jeg klemte mamma og pappa sist. Jeg har gått gravid, giftet meg, født en datter, sett henne vokse, lære nye ting hver dag. Uten å kunne ha min mamma der. Uten hennes trygge utstråling sammen med meg. Uten pappa, som er så flink å lytte og si de riktige tingene når jeg er stressa og tenker for mye. Uten at de, som elsker barnebarna sine like høyt som sine egne barn, har fått holde datteren min i armene sine. Mine søstre, som er mine beste venner, har jeg heller ikke sett på nesten to år. Hver dag prøver vi å være takknemlige for det vi har. Vi sier, “så heldige vi er som får se hverandre på skjerm i alle fall. Sånn var det ikke før”. Heldige. Men det er ikke nok.

Vi har vært forsiktige. Tatt forholdsregler. Skal vi reise nå? Nei, det er ikke trygt enda. Vi vil skåne de i risikogruppen, vi vil ikke ta med oss viruset hjem. Vi vil stå fram som et godt eksempel. Vi venter til det er tryggere. Venter, venter.

Så kom nyheten vi hadde ventet på. Norge åpner grensen for de i utlandet med nær familie i Norge. Vi feiret, bestilte billetter. Endelig kan vi få se hverandre igjen, tenkte vi. Regjeringen oppfordret alle som reiser til å sette seg inn i reglene. Jeg bruker dager, uker, på å forberede meg. Registrere ekteskapet i folkeregisteret, norsk personnummer og pass til babyen, booke koronatest, ta vaksine, etterregistrere vaksine i det norske koronapasset, sjekke reglene for egnet oppholdssted, kanskje vi må på karantenehotell? OK, men da gjør vi det da hvis vi må. Timesvis med venting på grensen? OK, men da gjør vi det hvis vi må, sier vi.

Jeg lagrer side på side på side med informasjon på telefonen, skriver ut, organiserer dokumenter, samler alt i mapper for å gjøre jobben litt enklere for de på grensen. Følger med på tallene i både Sveits og Norge, sjekker opp med UDI, FHI, Helsenorge. Vi tar alle mulige forholdsregler for å gjøre en lang reise, med en liten baby, i en pandemi, så smertefri som overhodet mulig for alle som er involvert. Men, det var ikke nok.

“Mannen din er ikke norsk statsborger, nei. Da har ikke han rett til innreise. Men du og datteren din får lov til å reise da”. Jeg er målløs. Kan det virkelige stemme? Jeg dykker ned i mitt koronaarkiv, jeg ringer alle etater jeg kommer på. Jo. Det stemmer. For at jeg skal kunne besøke mine foreldre i Norge må jeg reise alene.

Fra Sveits til Finnmark med en 7 måneder gammel baby. Kanskje tre dager på karantenehotell, sier de. Alene. Vente. Alene. Mens min mann venter i Sveits. Alene. Han får ikke lov til å se vår datter møte sine besteforeldre for første gang. Han får ikke lov å støtte sin kone og sitt barn på den to dager lange reisen fra Sveits til Finnmark, selv om han er vaksinert. Fordi han ikke er norsk?

Den beskjeden ble toppen av et farlig høyt koronaberg som er på vei å falle sammen. Men det er ikke første gang. Alle legetimene, ultralydene og svangerskapsjekkene hvor mannen min har måtte vente ute i bilen alene.

Jeg tenker på alle historiene fra alle kvinnene som må føde alene, fedrene som ikke har fått lov å være der for moren første delen av fødselen, som blir sendt hjem timer etter at barnet er kommet til verden. Som går glipp av så mange viktige øyeblikk.

Hvorfor? Jeg tenker på alle med familie utenfor EU/EØS som ikke får lov å reise inn til Norge, selv om de er villige til å gjøre absolutt alt for å gjøre det mulig. Som blir nektet. Hvorfor?

Nå sitter jeg her og ser på mens titusenvis av fotballfans verden over samles for å se på kamp. Ser hvordan andre reiser på ferie og legger ut bilder med drink i hånd på stranda. Jeg skal ikke på ferie. Jeg skal besøke mine nærmeste og holde rundt dem, for min mentale helse, for å endelig, etter over 17 måneder, være hjemme, sammen med de jeg elsker. For å gjøre koronaberget i sjela min litt mindre. Men jeg og mannen min, vi får ikke lov å gjøre det sammen.

Jeg er ikke sint. Jeg er lei. Jeg er trist og jeg er skuffet.

Kanskje Sveits blir et grønt land snart. Kanskje et sveitsisk koronapass blir godkjent av norske myndigheter innen sommerferien. Fram til da venter vi her, som vi har gjort gjennom hele pandemien, i uvisshet. Heldigvis har vi hverandre, og familie og venner i begge land som støtter oss. Jeg prøver enda å gå inn i utfordringene med et åpent hjerte, med forståelse og med empati. Jeg skulle bare ønske at også norske myndigheter gjorde det samme for meg.

Monicka Eero Hove