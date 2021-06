– Oppsiktsvekkende fra Pasientfokus

Meninger

24. juni har Pasientfokus, partiet som stiller til stortingsvalget med Irene Ojala som førstekandidat, en meningsytring i Altaposten. Innlegget er rettet mot leder Paul O. Røsbø, og nestleder Olav Gunnar Ballo i Finnmark legeforening, hvor begge, slik jeg leste innlegget, tilnærmet blir refset.

Både for sitt politiske ståsted, for sin etikk og angivelig manglende forståelse for Hippokrates ed for leger, og at de ikke har rett pasientfokus. Røsbø for innholdet i sine tre artikler den siste tiden, hvor han har beskrevet utviklingen i helsevesenet, og hvordan dagens helsetjenester er organisert rundt i landet, spesielt sett fra et Finnmarkperspektiv.

Det er svært oppsiktsvekkende at et politisk parti går til angrep på navngitte leger med påstander som ligger nær opptil det sjikanøse og ærekrenkende, sitat: Men det er faktisk slik - etter tilbakemeldinger fra kvinner og menn i vår region – at grensen for legeetikk standard ser ut til å være overskredet av disse to legene.

De inhabile legene Irene Ojala stiller spørsmål ved om legene Olav Gunnar Ballo og Paul Olav Røsbø er inhabile.

Finnmarkssykehuset, Helse Nord og helseministeren vil sikkert redegjøre for de særegne forhold under pandemien, som har påvirket økonomien i helseforetaket negativt. Her er det flere forhold som må sees i sammenheng. Noen har med helseforetaksmodellen å gjøre, altså politikk. Noe har med utdanning, rekruttering og stabilisering av kompetanse å gjøre, også for en stor grad politikk. Og noe har med organisering av tjenestene og fagspørsmål, men også politikk.

Det valget man har gjort i Finnmark, som for så vidt strekker seg helt tilbake til 80-tallet, hvor Altamodellen satte en ny standard for samarbeide kommune- og spesialisthelstjeneste (hvor de var tidlig, om ikke først ute, med systematisk bruk av teleteknologi i kommunikasjon og diagnostikk mellom pasient og lege). Det handler om hvordan få til det best mulige samarbeide mellom de ulike nivåene i helsetjenesten, for pasientenes beste. Så har denne modellen utviklet seg videre i Finnmark til Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, ved siden av Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest. Og som det første helseforetaket i landet er psykiatri og somatikk bokstavelig talt flyttet under samme tak og samorganisert slik at hele pasienten behandles helhetlig. Ja, når vi ser bort fra tennene da.

Dessverre har det i Finnmarkssykehuset, som i flere av kommunene i Finnmark, vist seg vanskelig å rekruttere tilstrekkelig helsepersonell innenfor ulike fag og spesialiteter. Kan den endeløse debatten om lokalisering av sykehustjenester ha noe med det å gjøre? Så vidt jeg vet har det heller ikke lykkes å få alle stillingene i Alta besatt, verken kommunalt eller til klinikken. Heller ikke med vikarer. Derfor har stillingene i klinikken langt på vei blitt fylt ved at legene fra Hammerfest spesielt, har ambulert til Alta. Så har man stått igjen med samme problem i Hammerfest, men der har det i større grad vært mulig å få fylt hullene etter de som ambulerer til Alta, som regel med vikarer. Dette er en svært dyr måte å drive spesialisthelsetjenester på, og representerer en utfordring for finansieringen av sykehusdriften i helseforetaksmodellen. Igjen, politikk.

SV er det partiet som har en politikk for den framtidige finansiering av offentlige helsetjenester som ikke diskriminerer mellom liten eller stor, kronikere, uføre, psykisk eller somatisk syke, som også har en plan for å sikre tannhelsetjenestene inn i dette systemet. SV har en utdanningspolitikk som vil sikre en tilstrekkelig utdanningskapasitet for nåværende og framtidig behov, og er tydelig på de arbeidsvilkårene som vil bidra til at vi i framtiden ikke får et todelt helsevesen. Og vi er garantisten for hele og faste stillinger i helsevesenet. I Alta skal man heller ikke glemme at det var med SVs aktive medvirkning at ambulanseflytilbudet ikke ble redusert til kun et stasjonært fly i Alta, da Helse Nord planla for et jetfly i Tromsø som kunne nå Svalbard.

Det var også SVs representant som fremmet skriftlig spørsmål med politisk oppfølging av behovet for flere årsverk på fødestua slik at det i dag kan være to jordmødre til stede under selve fødselen. Så er du opptatt av et godt og offentlig helsetilbud - stem SV til høstens stortingsvalg.

Lars Bjørn Mehus

Medlem SV, Breivikbotn