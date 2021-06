Monsterflagg og flaggreglene

Meninger

Så lenge Korona-pandemien varer, må vi alle følge Folkehelseinstituttets og regjeringens regler med hensyn til smittevern. Mens vi venter på at verden skal klare å nedkjempe pandemien, må vi finne oss i at vi må endre, til og med sløyfe noen av våre tradisjoner. Som kjent ble alle I7. mai tog sløyfet i fjor. I Alta ble det i stedet avviklet minikonserter og opptredener av våre kor, korps og andre artister rundt om i byen. Og så fikk vi kjøretøyparaden, et innslag som nok interesserte mange.

Kort sagt: Fjorårets 17.mai arrangement i Alta ble godt mottatt av borgerne. Og det fikk rosende omtale på lederplass i Altaposten. Smittesituasjonen i år var vel sånn at vi vel regnet med at 17.mai arrangementet nødvendigvis måtte bli en kopi av fjorårets. (Hvorfor endre noe som har vist seg å være levedyktig?)

Så blir tidsplan for 17. mai 2021 presentert. Det framsto bent fram som en kopi av fjorårets program, bortsett fra noen detaljer. Kjøretøy parade, som i fjor. De små kulturelle innslag kalles i år ’Pop-up konserter over hele byen’. En nyhet var en småflyparade, som kanskje skulle trekke flagg etter seg. Flyene kom, og fløy noen runder over byen. De hadde ikke flagg, men det var ikke noe minus. For min del kan man gjerne kutte ut flyparaden. La oss holde oss på bakken.

Men nå til et innslag som ikke vekket noen begeistring hos undertegnede. Jeg tenker på det fullstendig tåpelige og ubegripelige stuntet med vårt nasjonalflagg! Nå skulle vi ikke bare feire nasjonaldagen etter beste evne , tross koronasituasjonen. Nei, her skulle flaggsjefen vise verdensannheten: Norges største kran tilhører et firma i Alta. Hurraaa! Og ikke nok med det; Alta kommune har sikret seg Norges største flagg. Hurraa! Det var tydeligvis ingen innvendinger mot dette dumme og kostbare påfunn. Hvordan klarte han å få den vanligvis sparsomme rådmann til å tappe en slunken kommunekasse for å finansiere ideen? Hva var det alle så helhjertet sa ja til?

La meg minne om flaggreglene. Mannen med det omtalte flaggstuntet presterte å servere flere grove brudd på reglene ved behandling av flagget. Eksempelvis: Flagget må aldri berøre bakken, verken ved heising eller firing!

Altaposten omtaler Norges største flagg på stang, mens mannen som tituleres byens flaggsjef, forteller at kor og korps stemte i med “Ja, vi elsker” idet flagget gikk til topps. Flagget skal heises til topps på ei stang, gjerne frittstående på eiendommen. Der vil det kunne vaie fritt i vinden. Men det nye rekordflagget gikk slett ikke til topps! Montert på bom av tre eller metall ble flagget heist opp av ei mobil anleggskran. Var dette til topps?

Det lignet mer på halv stang, egentlg halv kran. Det arme flagget ble korsfestet og fikk ikke vaie fritt i vinden. Mens mannen med ideen? Han var virkelig i vinden. Det vanket mye ros – og selvros. Men det spørs om ikke ordfører Monica Nielsen gikk vel langt da hun vartet opp med en svulstig innledning på 17. mai talen: “I dag på Norges store dag vaier Norges største flagg i Alta. Jeg synes det representerer noe av hva vi altaværinger er.”

Nå må noen roe seg ned litt! Det å bruke vårt eget nasjonale flagg som objekt i en konkurranse, det er ikke noe stort. Noen burde ha satt foten ned, og hindret at Alta gjorde seg sjøl til latter på TV. Og attpåtil varsler de ansvarlige at storflagget skal vises i fremtidige 17. mai i Alta.

Mitt råd er: Klipp opp storflagget, sy småflagg og gi til skoler og barnehager!

Frithjof Heitmann