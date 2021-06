– Pride er likestillings- og frihetskamp

Meninger

Det er gledelig å se at juni måned i alt større grad blir assosiert som Pride-måneden over hele landet. Det er en viktig dag i en større likestillingskamp, for historisk marginaliserte grupper i Norge. Og mens Pride-markeringer ofte er gledepregete og en anledning til å feire mangfold, er hensikten også å minne oss om at likestillingen i samfunnet enda ikke er god nok. Noe som den seneste tids diskurs i Finnmark har synliggjort.

Jeg trengte ikke et øyeblikks betenkning når jeg ble spurt av private initiativtakere om jeg kunne være med å arrangere det historiske første Vadsø Pride, som blir markert 26.6 i år. For meg er solidaritet med mennesker en av de aller viktigste prinsippene som all politikk bør hvile på. Det innebærer at vi særlig ivaretar mennesker som av en eller flere grunner er mer sårbare for å havne i utenforskap. Derfor mener jeg at Pride er viktig å arrangere, og ikke minst å delta i.

Seksuelle- og kjønnsminoriteter opplever fortsatt i dagens Norge alt fra hatkriminalitet, æresrelatert vold, diskriminering og hets. Både blant voksne og barn er «jævla homo» fortsatt blant de mest brukte skjellsordene. Den her måneden har vi kunnet lese sterke nyhetssaker fra Finnmark, der folk har stått frem med sine personlige historier. Ikke minst har dette blitt aktualisert i Alta-området av personer som Jeanett Iren Taftø som fikk sitt Pride-flagg revet ned og vandalisert. Ørjan Heitmann Nilsen fortjener ros som sto frem som en rollemodell og fortalte om hvordan hans oppvekst var preget av mobbing og hets på grunn av hans legning. Ikke før han flyttet bort fra vårt eget fylke, kunne han føle at han ble møtt med toleranse og aksept, noe som gjør meg trist å tenke over som finnmarking.

Du må ikke være skeiv for å gå i Pride-tog eller føle at det er relevant for deg. Jeg gjør det fordi jeg ikke kan se på hvordan andre mennesker nektes å leve et fritt liv og være seg selv. Og til tross for at jeg er en heterofil sis-mann selv, kan jeg kjenne meg igjen i mye av den undertrykkelsen som gjort seg så synlig i det siste. Som politiker reagerer jeg dessuten sterkt på ytterliggående utsagn fra for eksempel stortingskandidaten for KrF i Finnmark, Truls Olufsen Mehus. Utsagn som ikke bare er helt kunnskapsløse, men som også har en særlig transfobisk undertone.

Det Mehus gjør er ikke bare ufaglig, men det er også uempatisk og farlig. Holdningene som avsløres av Mehus sin retorikk er ikke så annerledes enn de jeg selv har måtte tåle i hele min oppvekst. Jeg har en personlig historie der jeg ankom som asylsøker i ung alder og har som synlig minoritet også vært nødt til å kjempe for å legitimere min eksistens og min identitet.

Fortsatt i dag er det mørke krefter som mener at jeg aldri kan bli norsk. For det sies at «uansett hvor mye man sminker en gris, så er det fortsatt en gris». Hvordan er det veldig annerledes fra transpersoner som må kjempe for å rettferdiggjøre sin identitet og sin eksistens overfor personer som Mehus?

Som tidligere asylsøker fra en diktaturstat, har jeg også direkte erfaring med hvordan religion blitt misbrukt for å kontrollere og nekte folk å leve frie og trygge liv. Og mens jeg er overbevist om at det store flertallet kristne nordmenn tar avstand fra Mehus sine holdninger, er det ikke å unngå at også kirken historisk sett har vært pådrivende for å undertrykke mennesker basert på legning og kjønnsidentitet.

Det er mange flere paralleller mellom mine personlige erfaringer med diskriminering og intoleranse, og det mange LHBTIQ+ personer opplever. Samtidig er det mange andre marginaliserte grupper i samfunnet som også ville kjent seg igjen i historiefortellingene til LHBTIQ+ personer. Det er derfor Pride er en grunnleggende likestillings- og frihetskamp, og det gir meg både håp og motivasjon å se at Pride samler alt flere mennesker i ulike aldrer og med forskjellige bakgrunner. Folk samles med grunnleggende felles verdier om at vi alle er likestilt og at alle skal ha rett til å være seg selv.

Og det er akkurat på det punktet som jeg tross alt kan si at jeg er enig med Mehus: Pride er, og har alltid vært, både et verdispørsmål men også et politisk standpunkt. Det symboliserer politikk for likestilling, frihet, toleranse og et sunt demokrati. Det er bare synd at Mehus ikke kan stille seg bak slike politiske budskap.

Fra og med i år kommer vi i Vadsø kommune feire barnas dag to ganger i året: på 17. mai og på Vadsø Pride, og alle er velkomne. Kom som du er og kom stolt!

Farid Shariati

Listetopp for MDG i Finnmark

Sosialpolitisk talsperson MDG