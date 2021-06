Samfunnsøkonomi i fremtidens helsetjenester

Meninger

Den norske velferdsstaten er under press, og kostnadene ved å opprettholde dagens velferdsordninger øker. En av de viktigste grunnene til dette er de demografiske endringene knyttet til «eldrebølgen». Innen 2030 er det estimert at en tredjedel av innbyggerne i Norge vil være over 60 år. I Alta vil antallet over 67 år øke med 400 personer innen 2030. Dette er store grupper mennesker som kan komme til å ha behov for helsehjelp og omsorgstiltak fra kommunen.

I takt med den demografiske utviklingen preges sykdomsbildet i Norge av kroniske sykdommer, psykiske helseplager, søvnvansker, overvekt og fedme, som medfører redusert helse og livskvalitet og fører til økt sykefravær, økt andel uførhet, og for tidlig død. Folkehelseprofilen for 2021 viser at Alta kommune skårer dårligere på flere parametere enn landsgjennomsnittet. Blant våre 17-åringer har vi for eksempel 7 % høyere andel med overvekt og fedme og 9 % høyere andel som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig. Slike tall bekymrer.

Dagens og fremtidige helseutfordringer skaper press på helse – og omsorgstjenestene og kommunens økonomi, og viser til behovet for å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen. Å prioritere forebygging i tjenesteproduksjon er en av strategiene Alta Kommune har i «ALTA VIL - kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027», for å nå målet om gode og effektive helse – og omsorgstjenester av høy kvalitet. «Reformen Leve hele livet» viser til manglende oppmerksomhet på mestring og forebygging, det etterlyses blant annet proaktive tjenester og målrettet bruk av fysisk trening. Forebygging er ikke bare «nice-to-have», men et middel for å nå høy kvalitet, helse - og omsorgstjenesteloven slår fast at kommunen er pliktig å ivareta forebygging for at tjenestene skal være forsvarlig. For lite satsing på forebygging, tidlig intervensjon og tilbud til risikogrupper, medfører økende forbruk av og utgifter til andre helsetjenester og mer ressurskrevende behandlinger. Forebygging i tjenesteproduksjon er nødvendig for å drifte forsvarlig og samfunnsøkonomisk.

Men, hvordan henger samfunnsøkonomi og helsetjenester sammen? Helsetjenester som legger vekt på aktivitet, deltakelse og mestring sikrer at flere kan leve aktive liv så lenge som mulig og i sosialt fellesskap. Den helsehjelpen som blant annet vi som ergo – og fysioterapeuter bidrar med i kommunehelsetjenestene har som hovedmål å utløse ressursene i menneskene vi møter; ressurser som bidrar til å håndtere helseutfordringer og forbedre forutsetninger for bedre helse slik at de kan leve aktive og meningsfulle liv slik de selv ønsker. For den enkelte er dette livsviktig og en nødvendighet for livskvalitet, og for samfunnet er det avgjørende for en bærekraftig samfunnsøkonomi.

For å sette tall på slikt arbeid, kan dette eksemplifiseres på følgende måte; én institusjonsplass i Alta kommune koster omkring 1 million kroner, dersom man klarer å forebygge bare en institusjonsplass per år, vil man ha tjent inn kostnadene til både en ergo - og fysioterapeutstilling. Ser man på lårhalsbrudd, som først og fremst rammer eldre mennesker (gjennomsnittsalder er 83 år), koster ett lårhalsbrudd samfunnet alene ca. 200 000 kroner, og de samlete kostnadene i Norge årlig utgjør over en milliard kroner.

I Alta har vi ca. 29 hoftebrudd per år som alene koster kommunen 8 millioner kroner per år. Dersom man kan forebygge to hoftebrudd vil kommunen spare 1 million kroner; igjen kostnadene knyttet til en ergoterapeut og en fysioterapeutstilling i kommunen per år.

Alta kommune står i en presset økonomisk situasjon og da er det ekstra viktig å være fremoverlent og tenke samfunnsøkonomi, samtidig som kommunen ivaretar kvalitet og omsorg i helsetjenestene. Å satse på forebyggende kommunale tiltak er ikke bare «nice to have», men også «need to have».

Evie Einvik-Heitmann, Hovedtillitsvalgt

Norsk fysioterapeutforbund Alta Kommune

Bjørn-Inge Amundsen, Hovedtillitsvalgt

Norsk ergoterapeutforbund Alta Kommune