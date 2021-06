Dyrevelferd på halv tolv

Meninger

Det kan diskuteres i det vide og det brede om det er lovlig eller aktverdig at aktivistgrupper filmer griser i fjøsene uanmeldt, men de avslørende bildene vi har fått servert i to omganger, er ikke gangbart for moderne dyrehold.

Den etiske refleksjonen bør naturligvis alle som sysler med dyr ha med seg, enten det er gårdsbruk eller kjæledyr, men vi tror ikke moderne forbrukere vil akseptere at produksjon av mat foregår på denne måten i framtida.

Det handler ikke om føleri eller knefall for aktivister, men bildene fra grisefjøsene vitner om fullstendig uakseptable regelbrudd, som i tillegg gir kraftig omdømmetap for en hel næring.

Det betyr at de som tar godt vare på dyra sine og bestreber seg på at velferden skal være god, sitter igjen med tillitsbrist overfor folk flest. Det er urettferdig, men slik fungerer det gjerne i praksis.

Derfor synes vi det er viktig at landbruksministeren nå varsler en stortingsmelding som ser på totaliteten i næringen, og da spesielt dyrevelferdens kår. Det må være en grundig gjennomgang, med sikte på å fjerne ugress.

Minst like viktig: Bøndenes eget selskap og nettverk må på banen i full skala. Slakterigiganten Nortura kan simpelthen ikke leve med at et mindretall bønder ødelegger fundamentalt for en hel næring

Forslaget om at Mattilsynet skal komme på flere uvarslede besøk er etter vår mening en selvfølge, men vi tror også det må være en genuin prosess for å gjennomgå rutiner og driftsmetoder. Det må være mye bedre at myndighetene for romslige forhold for å sjekke disse tingene, enn at aktivister bryter seg inn på gårdene for å dokumentere manglene. Da må det også stilles til rådighet ressurser for kontrollvirksomheten.

Forbrukerne i Norge er i utgangspunktet tålmodige sjeler, men vi tenker at denne type avsløringer får mange til å mene at nok er nok.