– Et eneste langt politisk teater

Meninger

Jan Erik Johnsen forlot A4-livet som bilselger for å satse som gårdbruker på Årøya. Han kan ikke beskyldes for å være skvetten. Ikke bare blir det jobb fra morgen til kveld, men han har havnet helt ufrivillig i et politisk teater som aldri tar slutt.

Årøy tok ekstratur for å sikre fôr til dyrene – Mannskapet på MS Årøy fortjener stor ros, de er rett og slett fantastisk.

Det er fristende å publisere hele manuset på nytt, til advarsel og underholdning, men vi nærmer oss en god, gammeldags gresk tragedie. Tragedie fordi det rammer mange næringsdrivende og deres familier, gresk fordi det fortsatt er komplett umulig å forstå hvordan man kan kullseile et velfungerende lokalsamfunn på noen få år.

Den største og viktigste lærepengen kan man hente fra fjellvettreglene, nemlig lytt til erfarne fjellfolk. Vi omskriver det gjerne til at man lytter til lokalbefolkningen, med tillit i stedet for mistro. Folk vet en hel del om både geografien og vær og vind, som er helt avgjørende på en øy som kan bli isolert på et knips. I stedet ender man opp med å overkjøre lokale interesser.

Det er riktignok en idyllisk øy, men utfordringene gjennom en årssyklus er betydelig i Finnmark. Nær sagt uansett hvor godt forberedt man er. Allerede fra første sekund ble politikerne advart mot løsningene som ble foretrukket. Siden har pengene rent ut, etterhvert også melka på grunn av mangel på forutsigbarhet.

I Finnmark har vi forståelse for at værgudene kan være vrange eller at båten må på slippen, slik det nå er varslet for MS Årøy. Det er imidlertid uakseptabelt når bygdesamfunnet blir satt sjakk matt gang på gang, enten det er melkebilen, diesel, matvarer, veterinær eller fôr som uteblir. Eks-bonde Karl Rødbergs stemme bærer godt, men fortvilelsen gikk etter hvert over til resignasjon, før gården ble solgt med vemod.

Mens fylkesråd Kristina Hansen har mistet tillit til Boreal, har Boreal sendt ballen videre til oppdragsgiver Troms og Finnmark fylkeskommune. Det har vært vanskelig å få klare svar på hva som skjer, for eksempel denne helga. For innbyggerne har det vært mistrøstig i lang tid. De er ofre for den komplette handlingslammelse.

Vårt råd til fylkestinget har vært å påberobe seg nødrett i forhold til ESA-kravene og inngå avtale med ferga Skagets eiere om å fungere som reservefartøy eller en midlertidig løsning, til ny kontrakt er inngått med et fartøy som har forutsetning for både nødvendig transport og innfrir sikkerhet og regularitet. I mange år var ikke dette et problem overhode.

Akkurat nå er situasjonen kritisk og uverdig for de som bor på øya og fortsatt investerer i framtida, enten de er fiskere, gårdbrukere eller hotellgründer. Midt i galskapen er det mange som fortsatt har trua, kanskje fordi deenda har en viss tillit til at sunn fornuft slår inn til slutt.