– De faktabaserte og saklige argumentene vil jeg langt på vei si meg enig i

Meninger

Altapostens leder utfordret forrige uke partiet KrF vedrørende uttalelsene til KrFs fylkesleder Truls Olufsen-Mehus. Fylkeslederen har selv gitt et motsvar, men da redaktør Rolf Edmund Lund henvendte seg mot partiet for øvrig så velger jeg også å svare. Først å fremst direkte på spørsmålene som Altapostens redaktør Lund stilte. Er holdningene til Fylkeslederen representativ for medlemmer i KrF?

– Korstoget mot Pride – Er holdningene til Olufsen-Mehus representativ for kolleger og medlemmer i KrF, spør Altapostens redaktør på lederplass.

Det er vanskelig å svare på. Jeg vet faktisk ikke. Vi har ikke gjort noen spørreundersøkelser eller debatter om temaet lokalt. Det står heller ikke (som forespurt), noe om dette i partiprogrammet. Det nærmeste jeg kan vise til er fra KrFs hjemmeside som beskriver KrFs politikk om ekteskap og foreldreskap der jeg siterer: «KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst. Ekteskapet er den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv. KrF anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv. KrF har også ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne og ivareta barn og voksnes juridiske rettigheter uavhengig av samlivsform». Videre ble det spurt om holdningene er representative for velgere Olufsen-Mehus vil ha med seg? Det vil jeg tro. Hvorfor ellers skrive om dette hvis ikke det var intensjonen?

Jeg vil si meg enig med redaktør Lund i at vi har personer i samfunnet som føler seg presset inn i skapet i frykt av hvordan samfunnet vil behandle dem dersom de hadde vært åpen om seg selv. Det er uverdig at vi fremdeles har disse problemene i 2021. Det samme tror jeg fylkeslederen også mener.

Likevel må jeg påpeke det at Olufsen-Mehus har ikke, så vidt meg bekjent, gjort annet enn å kritisere organisasjonen FRI og den åpenlyse politiske agendaen som fokuserer overveiende på seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskategorisering i alle aspekter av samfunnet, fra barnehager til arbeidsplasser til eldrehjem. Han kritiserer ideologien bak agendaen og er tydelig bekymret for resultatet en slik ideologi vil ha på samfunnet i det lange løp. Er det galt å gjøre dette på den tiden av året denne organisasjonen har sin internasjonale markering (pride-month)?

Det er viktig som redaktøren skriver, at unge sårbare sjeler trenger empati. Samfunnet har behov for at vi respekterer mennesket. Hvert enkelt menneske, for den man er. Det er likeså også viktig å forstå at det er bekymring for organisasjonen FRIs alle intensjoner som forårsaker dette såkalte «sinnet» mot Pride, og at ved å isolere Olufsen-Mehus, slik Lund forsøker, vil ikke denne bekymringen bare fordufte.

KrF som parti er tilhenger av forskningsbasert tilnærming til avgjørelser. Spesielt i møte med barn og unge. Dette gjelder barnevern, skole, barnehage, såvel som alle helsetjenester. Dersom en organisasjon som FRI har evnet å drive lobbyvirksomhet for å oppnå egen agendabasert opplæring og endring av prosedyrer uten at dette gjøres med forskningsbasert tilnærming så har jeg vanskelig for å tro at Olufsen-Mehus står alene med sitt kritiske standpunkt.

Jeg må altså konkludere slik: Ja, Truls Olufsen-Mehus har nok flere meningsfeller i partiet til tross for måten han har blitt framstilt av Altaposten forrige uke. De faktabaserte og saklige argumentene han har framlagt vil jeg langt på vei si meg enig i. Dette uten at hverken jeg eller han har noen intensjon om å hetse, diskriminere eller skamlegge noen som vil leve sitt liv slik de selv er.

Erling-Christoffer Suhr

Lokallagsleder

Alta KrF