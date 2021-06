De inhabile legene

Meninger

Leder Paul O. Røsbø og nestleder Olav Gunnar Ballo i Finnmark legeforening har den siste tiden argumentert for at Alta ikke kan få fødeavdeling, akutt og geriatri fordi syke mennesker i Alta og Kautokeino ikke er alene med lang vei til sykehus. De hevder, og med rette, at det er over ”80.000 av landets øvrige innbyggere som har like lang, eller lengre, reisetid til sykehuset enn befolkningen i Alta.” Men så var noe med rettferdighet, likeverd, solidaritet, endre forskjellene i Norge, respekt for sårbare og syke. Alle honnørordene som partiene disse legene representerer bruker. Særlig før valg.

Rettferdighet for pasienter med ekstra lang reisevei til lokalsykehusene er altså satt ved 80.000 innbyggere. Det faller ikke disse "legepolitikerne" ikke inn at Norge hadde en befolkning første kvartal 2021 på 5.398 804. Det vil at 5.318.804 har ei reisetid til sykehus som står seg etter Norsk helselovgivning.

Disse «legepolitikerene» ser ingen grunn til å trekke 80.000 mennesker i Norge opp på samme nivå som nesten 5,4 millioner innbyggere ellers i Norge har. Så langt strekker ikke endringer i forskjells-Norge seg. Det får da være måte på å være solidariske med sårbare og syke eldre og gravide kvinner. Et sted går grensen – og den er satt til 80.000 mennesker i Norge, som må tåle ventetider som fører til prognosetap og i noen tilfeller tidlig død.

Underskudd

Sist uke ble det kjent at Hammerfest sykehus styrer mot et underskudd på 119 millioner kroner. Samme sum som lå til grunn da Helse Nord besluttet at lokalsykehuset vårt skulle bygges i Hammerfest 30.12.2019. Når vi leser den økonomiske rapporten fra Finnmarkssykehuset som ble behandlet av Helse Nord i går, ser vi at fagfolk ikke bosetter seg i Hammerfest.

De største utgiftene for helseforetaket er knyttet til vikarbruk. Lønn til leger og spesialister som bor i Frankrike, Tyskland, Ungarn, Danmark, Oslo, Bergen – eller rundt om kring. Det er bare å minne om at en fullverdig geriatrisk avdeling i Alta vil komme på rundt 100 millioner kroner. Da slipper eldre den uverdige behandlingen lange reiser med ambulansebiler påfører dem.

Når lokalsykehuset ikke har kompetanse påfører helseforetaket og Finnmark legeforening pasienter en ekstra lang omvei – når ferden for syke folk må gå via Hammerfest. Når pasienten etter to og en halv til fem timer kommer til Hammerfest blir de diagnostisert. Ofte sendes de til riktig sykehus som er Universitetssykehuset i Tromsø. Hvor mange timer blir det fra Kautokeino til Tromsø via Hammerfest?

Legene har sikkert regnet på det – og bestemt seg for at en slik lang reise må pasienter fra Kautokeino tåle. At Hammerfest blir en omvei – og gir pasientene tidstap, prognosetap, lang sykemelding, uførhet og tidlig død bryr ikke disse legene seg om. Så solidariske er de ikke.

Den Hippokratiske ed – det som lenge ble betraktet som en etisk ed leger med pasientfokus skulle forholde seg til lød slik: «I de hus jeg kommer skal jeg komme til de sykes beste».

Til de syke menneskenes beste.

Leger skulle med andre ord – ha pasientfokus. Det til forskjell fra leger som har politisk systemfokus.

De fleste av oss som har vært syk vet at leger har makt. Når rolle makten som lege blandes med politisk makt kan grensen for legeetisk standard fort overskrides. Det er ikke å vente at legene Røsbø og Ballo ikke selv ser sin egen grenseoverskridelse – der de blir klappet fram av politikere på kysten fra egne partier. To ledere for Finnmark legeforening leder altså ann i kampen MOT pasientene slik leder i Finnmark legeforening Paul Olav Røsbø har gjort i flere debattinnlegg i nordnorske aviser. Nestleder i Finnmark legeforening, Olav Gunnar Ballo, er heller ikke snau i sin kamp mot Alta. Det harseleres over en lav sko, mens diktere og annet forbandet løgn blir publisert som sannhet. Men det er faktisk slik - etter tilbakemeldinger fra kvinner og menn i vår region – at grensen for legeetikk standard ser ut til å være overskredet av disse to legene. Det er noe den norske legeforeningen må ta stilling til. For med sine tette bånd til Hammerfest sykehus og Finnmarkssykehuset kan det, etter forvaltningsloven, stilles spørsmål om legenes upartiskhet i kampen mot fødekvinner i Alta – Deres argumentasjon for Hammerfest virker å være tendensiøs, det vil si farget av egne interesser og politisk tilhørighet – og ikke basert på fakta.

Hvem kan bli inhabil?

Etterforvaltningslovens regler kan både saksbehandlere og politiske representanter i offentlige råd og utvalg være inhabile. Tjenestemenn og folkevalgte i kommunen vil ofte være inhabile hvis de har en tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. Som leger med tette bånd til Hammerfest sykehus, helseforetaket Finnmarkssykehuset, og som ledere av Finnmark legeforening som kriger mot syke mennesker i Alta-regionen er det, slik jeg ser det, viktig at politiker Røsbø fra Sp og Ballo fra Ap faktisk må velge om de skal være objektive leger eller tendensiøse politikere. Det må Den norske legeforening kanskje se litt på. En kombinasjon av rollene som lege og politiker ser ut til å være vanskelig for disse to å balansere.





Irene Ojala

