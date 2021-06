Økonomi i Finnmarkssykehuset

Meninger

Irene Ojala i Pasientfokus skriver i et innlegg i Altaposten 23. juni at Hammerfest sykehus styrer mot et underskudd på 119 millioner kroner. Det er ikke riktig.

Tallene gjelder for hele Finnmarkssykehuset samlet. Prognosen for foretaket er per nå et totalt negativt avvik i 2021 på 80,1 millioner kroner (underskudd 56,1 millioner + budsjettert overskudd 24 millioner).

Årsaken er covid-19-kompensasjon for andre halvår. Saken ble behandlet i styremøtet mandag 21. juni. Styremøtet ble strømmet, og er tilgjengelig på vår YouTube-kanal.

Eirik Palm

Kommunikasjonssjef

Finnmarkssykehuset