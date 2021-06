Trenger vi Pride i Alta?

Meninger

Da var vi her igjen. Den tida på året hvor jeg fyrer meg opp og lar meg såre av fordomsfulle og hatske kommentarer på nett, under innlegg som handler om Pride.

Forrige helg spurte noen på Facebook-gruppa Oppslagstavla i Alta om det markeres Pride her i byen i år. Under innlegget var det mange som viste en rørende og hjertevarmende støtte for Pride og skeivinger som meg. En av dem var Jeanett Iren Taftø, som flagget med regnbueflagget hjemme hos seg selv.

Det flagget som i løpet av natta ble klippet ned og stjålet og senere funnet påtent. Hvem gjør sånt, kan man spørre seg? Hvem lar seg provosere så mye av et regnbueflagg at de klipper det ned og setter fyr på det? Jeg ble dessverre ikke overrasket etter å ha lest flere av de hetsende og grove kommentarene under innlegget på Oppslagstavla i Alta. Innlegget er slettet nå, men sånne type kommentarer florerer også under andre innlegg som handler om Pride.

Det refereres ofte til en radikal Pride-ideologi, der vi skeive visstnok har en agenda om viske ut kjønnene, få sårbar ungdom til å skifte kjønn og oppdra barn i barnehagen til å bli skeive. Nei, vi ønsker ikke det.

Barna lærer fortsatt at de fleste gutter forelsker seg i jenter, og at de fleste jenter forelsker seg i gutter. Noen gutter forelsker seg i gutter, og noen jenter forelsker seg i jenter og noen forelsker seg i både gutter og jenter. De lærer videre at noen jenter er født som gutter og omvendt. Læren om mangfold kalles det. For sånn er det, vi er alle forskjellige og det må være rom for det.

Jeg skrev mitt første homoinnlegg i Altaposten i januar 2010, etter en lang diskusjon om Alta skulle ha en homoplan eller ikke. Mitt hovedpoeng for homoplan den gang var at en sånn plan er et viktig signal innad i kommunen og utad at her i Alta er vi alle likeverdige, uansett hva slags kjønn man forelsker seg i og hvilken identitet man har.

Til neste år er det 50 år siden paragraf 213 i straffeloven, som gjorde det mulig å fengsle menn som hadde sex med andre menn, ble fjernet. 2022 er dermed utpekt som Skeivt kulturår, der dette skal feires. Foreningen FRI, Nasjonalbiblioteket og Nasjonalmuseet skal feire. Så, ble det en markering av Pride i Alta i år? Joda, Huset hadde en finfin Pride-markering denne helga. Hurra for Huset og ungdommene der! Men til neste år, i Skeivt kulturår, regner jeg med at vi er flere som feirer mangfoldet til gangs i Alta! Jeg snakker Pride-tog, flagging og hele pakka! Du er vel med?

Stine Iren Ballovarre

Fortsatt lesbisk, lykkelig og styremedlem i FRI Troms og Finnmark

– foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold