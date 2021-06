Meninger

– Skal det være Pride-markering i Alta?

Lørdag 19.06 var det en gutt som stilte et uskyldig og enkelt spørsmål i facebookgruppa «Oppslagstavla i Alta». Fikk han svar på det? Til slutt.

Først måtte et gjeng med kjekke, tøffe gutter kødde og tagge hverandre, og rett og slett harselere med en mineoritet sin legning – en legning mange har slåss for å få lov å leve fritt med i mange tiår! En legning som mange sliter med vedkjenne seg og å komme ut med enda i 2021 fordi man fortsatt i dag kan forvente å bli harselert med, hetsa og diskriminert.

Og så begynner det for alvor. Hatet hagler og det renner over med grums i kommentarfeltet. Det er folk som i fullt alvor spyr ut hat og karakteristikker på hva disse «homsan» (og diverse grovere skjellsord) driver med. Fullt fokus på seksualliv der altså. Ingen av bryr seg om å nevne kjærlighet og hverdagsliv: Den nærhet som vi alle vil ha og fortjener å ha. I

I helga har prideflagg blitt brent og revet ned, blant annet på Elvebakken og i Talvik. Hva skal vi som samfunn gjøre med det? Kjenner Altas skeive befolkning på bolyst, aksept og inkludering når folk får holde på sånn? Det har jeg vanskelig for å tro. I Alta kommune er det kun Huset som skal ha pridemarkering i år. Mye sikkert på grunn av corona. Kanskje de mange tusen privatpersoner som utgjør Alta kan trå til? Kanskje bør vi markere i våre hjem og blant våre nærkontakter? Det er helt klart et behov for markering av Pride her – vi kan ikke sitte stille å finne oss i de utgamle og skadelige holdningene til motstanderne av fri kjærlighet.

Alta kommunes verdigrunnlag er «åpenhet, trygghet og respekt». Dette bør kommunen jobbe med å forankre i sin virksomhet: i barnehager, skoler og i alle deler av organisasjonen hvor innbyggerne mottar tjenester. Kun Sandfallet ungdomsskole har markert pride. Streik kom i veien for de andre markeringene. Kunne de markeringene vært flytta?

Altas skeive befolkning skal få aksept for sin ikke-heteronormative kjærlighet. Vi som samfunn kan ikke akseptere at innbyggere velger å flytte og det som verre er fordi vi tier stille og lar «kjekke, tøffe gutter» og andre i kommentarfelt, på skolen, i arbeidslivet og i bybildet harselere med og hetse fritt med den kjærlighet og nærhet som alle mennesker fortjener i sine liv.

Anonym